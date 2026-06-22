Accidente de helicóptero en Alaska deja cuatro heridos en entrenamiento

Vista del edificio de la sede de la Guardia Costera de Estados Unidos en Washington, 21 de junio de 2019. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro miembros de una tripulación resultaron heridos este lunes luego de que un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos se estrellara durante un vuelo rutinario de entrenamiento cerca de Sitka, en Alaska, informaron las autoridades. No se reportaron víctimas mortales, según la agencia AP.

El accidente involucró un helicóptero MH-60 Jayhawk, que cayó a varias millas de Sitka, una ciudad costera ubicada en la isla Baranof, en una zona escasamente poblada cercana a Harbor Mountain, de acuerdo con la Guardia Costera.

Según AP, los equipos de rescate llegaron al lugar alrededor de las 11:00 de la mañana, aproximadamente una hora después del accidente, y trasladaron a los cuatro tripulantes al Centro Médico Mt. Edgecumbe. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones.

"La seguridad, el bienestar y el rescate de los miembros de nuestra tripulación son nuestra prioridad absoluta e inmediata", dijo la Guardia Costera en una publicación en X.

Investigación del accidente

La institución indicó que abrió una investigación para determinar las causas del accidente, que por ahora permanecen desconocidas.

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De acuerdo con AP, el incidente se produce en medio de una serie de accidentes aéreos registrados este mes en Estados Unidos.

La semana pasada, un avión privado se estrelló en una autopista de Laredo, Texas, dejando una persona muerta. Además, el 15 de junio un bombardero B-52 cayó durante un vuelo de prueba en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California, provocando la muerte de las ocho personas a bordo.

Contexto de accidentes aéreos recientes

Un día antes, el 14 de junio, doce personas fallecieron cuando una aeronave utilizada para saltos en paracaídas se accidentó en Misuri, recordó AP.

La Guardia Costera no ha ofrecido más detalles sobre las circunstancias del siniestro ocurrido en Alaska.