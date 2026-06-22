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renuncia jefe distrito escolar EEUU
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Renuncia el jefe del segundo mayor distrito escolar de EE. UU. tras investigación del FBI

La investigación del FBI se centra en un contrato multimillonario con una empresa de inteligencia artificial que no cumplió con sus objetivos

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    Renuncia el jefe del segundo mayor distrito escolar de EE. UU. tras investigación del FBI
    Alberto Carvalho, superintendente del Distrito escolar de Los Ángeles. (FUENTE EXTERNA)

    Alberto Carvalho renunció este lunes como superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles (Lausd), el segundo más grande de Estados Unidos, en medio de una investigación criminal del FBI, que allanó su domicilio en febrero.

    La Junta de Educación del Lausd informó en su sitio web de la recepción de la carta de renuncia de Carvalho, originario de Portugal y quien también fue superintendente en el Condado de Miami-Dade en Florida (2008-2022), donde el FBI también inspeccionó una casa relacionada con la investigación.

    "La Junta mantiene su firme compromiso de garantizar la estabilidad, continuidad y progreso continuo mediante un liderazgo sólido. Nuestro enfoque permanece inalterado: dar a cada estudiante una educación de alta calidad, apoyar a nuestra dedicada fuerza laboral y mantener la confianza de las comunidades", expuso.

    Aunque las autoridades no han acusado de manera formal al ya exsuperintendente, ni han revelado una razón oficial para investigarlo, el diario Los Angeles Times reporta que la pesquisa se centra en un programa fallido de inteligencia artificial (IA) para el distrito escolar.

    Investigación sobre el programa de IA

    La investigación involucra a AllHere, una empresa de inteligencia artificial cuya fundadora está acusada de fraude, que firmó "un contrato multimillonario" con el Lausd para ayudar a desarrollar un chatbot para brindar apoyo académico, que no se implementó porque la compañía quebró, según fuentes citadas por el medio.

    El hecho ha acaparado atención nacional porque Carvalho asumió las riendas del Lausd en febrero de 2022, con el reto de regresar a los estudiantes a las escuelas tras la pandemia de covid-19, y también ha luchado contra la presencia de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en las escuelas.

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    Logros y desafíos de Carvalho

    Su experiencia en el ámbito educativo, su capacidad para gestionar crisis y su historia como inmigrante lo acercaron a las escuelas de Los Ángeles, que atienden a cerca de medio millón de estudiantes, en su mayoría de origen hispano.

    En una carta de dimisión obtenida por Los Angeles Times, Carvalho defendió el "progreso histórico" que consiguió en el distrito.

    "Nuestro progreso ha sido equitativo. Los estudiantes de bajos ingresos, con discapacidades, los jóvenes en hogares de crianza temporal y los estudiantes negros y latinos superaron su rendimiento previo a la pandemia, un resultado que refleja el arduo trabajo y el compromiso de muchos en todo este Distrito", sostuvo.

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