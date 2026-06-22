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vandalismo estanque Lincoln
vandalismo estanque Lincoln

Trump amenaza con diez años de prisión a quienes vandalicen el Estanque de Lincoln

Hasta el momento, al menos cinco personas han sido detenidas por vandalismo en el estanque Reflectante, lo que ha llevado a Trump a tomar medidas urgentes

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    Trump amenaza con diez años de prisión a quienes vandalicen el Estanque de Lincoln
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con aplicar los diez años de prisión que contempla la ley por vandalizar bienes públicos a quienes dañen el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington.

    "Por favor, recuerden que existe una pena de 10 años de prisión por la destrucción -o incluso el intento de destrucción- de estos elementos, ¡y dicha pena se aplicará con todo rigor!", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

    Durante todo el fin de semana, Trump ha enviado mensajes que alertan lo que considera un sabotaje al recién restaurado Estanque Reflectante, una de las remodelaciones que ha acometido en Washington de cara a las celebraciones del aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos que se conmemora el próximo 4 de julio.

    "De las muchas estatuas y fuentes que reconstruimos, renovamos, limpiamos y reparamos, la única que fue objeto de vandalismo fue el Estanque Reflectante; ¡ya se están tomando medidas al respecto con la mayor urgencia!", denunció el jefe de Estado en su red social.

    La remodelación del Estanque Reflectante, que se encuentra a los pies del Monumento a Abraham Lincoln, se ejecutó esta primavera y a los pocos días de volverla a llenar en junio, el agua se volvió de un tono verde intenso por un rebrote de algas.

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