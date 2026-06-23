Trump dice que hay seis detenidos por actos vandálicos en el Estanque Reflectante

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que seis personas habían sido detenidas y otras siete citadas ante la Justicia por los daños causados, según el mandatario, en el Estanque Reflectante de la Explanada Nacional de Washington.

"Seis personas han sido arrestadas y siete han sido citadas por los daños causados a la ahora hermosa Piscina Reflectante de nuestro país", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump explicó que "el corte de 350 pies, realizado con un cuchillo muy afilado o cuchillas de afeitar, consiste en realidad en numerosos tajos a lo largo de esa extensa distancia" y concluyó que "fue un acto deliberado y delictivo", aunque los procesos judiciales para determinar qué ha ocurrido aún están en investigación y no sentenciados.

"Alguien tuvo que esforzarse mucho —probablemente al amparo de la oscuridad de la noche— para provocar tal destrozo. Asimismo, se cortó una pequeña sección del fondo de la piscina y se arrancó con fuerza de la superficie, dejando bordes muy irregulares y dentados", insistió el presidente.

Daños en la remodelación

La remodelación del Estanque Reflectante, que se encuentra a los pies del Monumento a Abraham Lincoln, se acometió esta primavera y a los pocos días de rellenarla en junio, el agua se volvió de un tono verde intenso por un brote de algas.

Se trata de una de las obras que Trump quiere tener listas en Washington para las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos que se conmemora el próximo 4 de julio.

"Se está procediendo a sustituir las grandes zonas de césped. En cualquier caso, incluso antes de reparar esas áreas, la Piscina Reflectante luce espléndida. Vaciaremos parte del agua —ya sea justo antes o después del 4 de julio— para llevar a cabo la reparación definitiva", explicó el mandatario en su mensaje del martes. EFE