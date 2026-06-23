La reforma de Penn Station de Trump, cuestionada por la agencia de transportes local

La polémica reforma de Penn Station en Nueva York que planea el Gobierno de Donald Trump está siendo cuestionada por la agencia de transportes local, la MTA, que fue excluida del proyecto y reivindica una colaboración sin condiciones, según divulgó este martes el medio Gothamist.

El diario digital tuvo acceso a un mensaje del presidente de la MTA (Autoridad Metropolitana de Transporte), Janno Lieber, dirigido a la empresa nacional de ferrocarriles Amtrak, con la que la agencia ha chocado desde que el año pasado el Gobierno de Trump le entregó el control del proyecto que antes ostentaba.

Lieber tachó este martes de bizarra la supervisión del proyecto por parte de la administración federal, señaló la apariencia de irregularidades, entre otras cosas, y dijo que la MTA está abierta a trabajar con Amtrak, pero sin condiciones por el bien de los pasajeros y los contribuyentes de Nueva York.

El asesor especial de Amtrak, Andy Byford, envió el lunes una carta a Lieber en la que le ofrecía involucrarse por completo como socio en la remodelación de la estación y criticaba que en los últimos meses la MTA ha elegido no participar, a diferencia de la agencia de transporte de Nueva Jersey, NJ Transit.

Lieber dijo que la red Long Island Rail Road (LIRR), de competencia de la MTA, y la de metro, son usadas por dos tercios de los usuarios diarios de Penn Station, y la primera tiene un alquiler prepagado por 160 años que le da derecho de aprobación sobre cualquier construcción relativa a la mitad norte de la estación.

La MTA no contestó a un correo de EFE sobre su posicionamiento respecto a la reforma.

El plan, desarrollado por la alianza Penn Transformation Partners (que incluye a Skanska, HNTB New York Engineering, Vornado, Severud Associates y Langan), ha sido aprobado por Amtrak con la implicación directa de Trump, y se estima que su coste puede ascender a entre 7,000 y 8,000 millones de dólares.

Detalles y cronología del plan de remodelación aprobado por Amtrak

Penn Transformation Partners entregó a finales de mayo un plan de remodelación al Departamento de Transporte de EE. UU. y Amtrak, que incluye detalles dorados dentro del espacio, con grandes ventanales y un sello presidencial también dorado con el nombre de Trump, reveló Gothamist.

Se espera que las obras de remodelación comiencen a finales de 2027.