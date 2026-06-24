Jueza prohíbe permanentemente la orden de Trump que exige prueba de ciudadanía para votar

Una persona se juramenta como un ciudadano estadounidense. ( FUENTE EXTERNA )

Una jueza federal bloqueó de forma permanente un mandato del Gobierno del presidente Donald Trump que exige mostrar un pasaporte o documento similar que acredite la ciudadanía estadounidense cuando los electores se registran para votar mediante el formulario federal.

La jueza del Tribunal del Distrito de Boston, Denise Casper, dictaminó una prohibición permanente a la iniciativa del mandatario para reformar el sistema electoral.

Casper había emitido el año pasado un bloqueo temporal cuando se puso de lado de varios estados demócratas, que alegaban que las medidas emitidas por Trump eran inconstitucionales y violaban la separación de poderes.

La ley estadounidense otorga a los estados el derecho de regular las elecciones.

La Constitución "no otorga al presidente poderes específicos sobre las elecciones", escribió la jueza en su orden.

Trump había dado instrucciones para que la Comisión de Asistencia Electoral exija en su formulario de registro de votantes una prueba documental de que se tiene la ciudadanía estadounidense, lo que, según los demandantes, privará a "millones" de ciudadanos, especialmente a aquellos de bajos recursos y minorías, de participar en las elecciones federales.

Entre los cambios propuestos, Trump exigía a los votantes presentar pruebas documentales de ciudadanía al registrarse para votar como el pasaporte.

Reacciones y consecuencias del fallo en el sistema electoral

Además prohibía el recuento de votos por correo que llegaran después del día de las elecciones, una medida que afectaba en especial a estados como California, donde la mayoría de votantes puede enviar su boleta electoral por correo.

Aquellos estados que no cumplieran estaban expuestos a sanciones y retención de fondos federales, según la orden de Trump.

El mandatario ha alentado, sin pruebas, la retórica de fraude de las elecciones, achacando que los indocumentados votan.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, que representa uno de los 19 estados demandantes aplaudió la decisión de Casper: «Generaciones de estadounidenses lucharon incansablemente por el derecho al voto, y honramos su legado protegiendo ese derecho frente a cualquiera que intente socavarlo".

Este no es el único litigio que enfrenta Trump en contra de la orden ejecutiva sobre elecciones que firmó en marzo pasado.

El presidente ha insistido en lograr la reforma a través del proyecto de ley SAVE America, que endurecería los requisitos para registrarse y votar en elecciones federales. La ley ha sido aprobada por la Cámara de Representantes pero se encuentra estancada en el Senado.

Este miércoles, el mandatario condicionó la firma de una amplia ley de vivienda prevista para hoy a la aprobación del controvertido proyecto.

"Por la presente, se cancela la conferencia de prensa y el acto de firma sobre vivienda programados para hoy, hasta que aprobemos la urgentemente necesaria Ley "Save America" (Salvar a Estados Unidos), la cual considero una emergencia nacional", escribió Trump en su red Truth Social.