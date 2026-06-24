Mamdani defiende apoyo a Ávila Chevalier frente a Espaillat: "No se me ocurre nadie mejor"

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, y la entonces aspirante a la candidatura del partido demócrata al Distrito 13 de NY, Darializa Ávila Chevalier. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, defendió este martes su apoyo a Darializa Ávila Chevalier, la candidata vencedora en las primarias demócratas estatales frente al congresista Adriano Espaillat y aseguró que no se le ocurre "nadie mejor".

"No se me ocurre nadie mejor que la hija de una trabajadora social soltera que ha luchado por los trabajadores toda su vida, que ha defendido a los neoyorquinos detenidos injustamente por el ICE y que ha abogado por una política exterior que invierta en bebés y no en bombas", declaró Mamdami en un evento tras conocerse la victoria de Ávila Chevalier.

El respaldo de Mamdani a la activista de origen dominicano frente al congresista Adriano Espaillat fue uno de los mayores momentos de tensión dentro del Partido Demócrata durante la campaña de las primarias.

Según The New York Times, al unirse a Ávila Chevalier, el alcalde rompió la promesa de devolverle el respaldo que le otorgó el congresista el pasado noviembre cuando era aspirante al consistorio.

"No se me ocurre nadie mejor que alguien con claridad, conciencia y convicción para ser la próxima congresista", añadió Mamdani en un discurso en el que reconoció que habían cuestionado su apoyo a esta candidatura.

Conocida por haber sido una de las organizadoras de las protestas estudiantiles en la Universidad de Columbia contra la guerra de Israel en Gaza, su candidatura había pasado desapercibida hasta que el alcalde neoyorquino la respaldó.

Le ganó a Espaillat

El propio Mamdani reconoció que su victoria "podía parecer una fantasía" al principio de la campaña, sin embargo, este martes se impuso a Espaillat y le dejó sin reelección tras cinco mandatos en la Cámara de Representantes.

Espaillat, de 71 años, es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde el año 2017. Es el primer dominicano y el primer inmigrante indocumentado en la historia en llegar al Congreso. Desde 2025 es el líder del Caucus Hispano del Congreso (CHC).