Patrulla Fronteriza de EE. UU. alcanza un número récord de agentes asignados a primera línea

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, en inglés) informó este miércoles que alcanzó un hito histórico al tener a 21,471 agentes de la Patrulla Fronteriza en labores de la primera línea, la cifra de más alta en los 102 años de historia de la agencia.

El Gobierno del presidente Donald Trump se ha propuesto contar hasta con 25,000 agentes asignados a las fronteras de EE. UU..

"Este logro récord pone de relieve la eficacia de nuestros esfuerzos de reclutamiento", afirmó en un comunicado el jefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Rosario Pete Vasquez.

Financiamiento aprobado

La expansión de personal se logró gracias a los fondos aprobados por el One Big Beautiful Bill Act, conocida en español como la Ley de Ley Única y Hermosa, impulsada por la Administración Trump el año pasado.

La agencia también se verá beneficiada por una asignación de casi 40,000 millones de dólares, que hace parte de un fondo de 70,000 millones aprobado para apoyar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y otras agencias migratorias durante el resto del mandato del presidente Trump.

CBP es la mayor agencia federal de aplicación de la ley en los EE. UU. y la primera organización unificada de gestión de fronteras del mundo.

Críticas y controversias

En total, la agencia que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene una plantilla de más de 69,000 empleados.

Legisladores demócratas y defensores de los inmigrantes han rechazado la expansión de CBP y ICE argumentando que se ha presentado un patrón de abusos sistémicos y uso excesivo de la fuerza.

Los agentes fronterizos fueron usados por el Gobierno Trump para adelantar las redadas en grandes ciudades en EE. UU., que derivaron en la muerte de dos estadounidenses en enero pasado.