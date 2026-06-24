Trump ve como oportunidad para los republicanos el giro "socialista" del partido demócrata

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que las victorias en las primarias de candidatos situados en el ala izquierda del partido demócrata debería resultar beneficioso para los republicanos en las elecciones de 2028.

"Eso debería facilitar las cosas para los republicanos, porque la mayor parte de la nación está compuesta por gente sensata", aseguró el mandatario -en una rueda de prensa en el Despacho Oval- acompañado del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Trump se mostró convencido de que las más reciente elecciones de candidatos demócratas marcarían al candidato del partido para los comicios presidenciales de 2028: "Si miras a lo largo de la historia, retrocediendo miles de años, siempre ha habido socialismo y comunismo bajo diferentes nombres. Nunca, jamás, han funcionado. Y no van a funcionar esta vez", declaró.

"Bueno, se están inclinando hacia la izquierda radical; estamos hablando de socialistas demócratas, pero en realidad... son comunistas, esa es la clase de gente que son", afirmó el jefe de Estado.

Candidatos demócratas en Nueva York

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani, que se considera socialista democrático, se ha convertido en una especie de "kingmaker" (creador de reyes), ya que los candidatos que ha respaldado (como Claire Valdez, Darializa Ávila Chevalier y Brad Lander) han ido ganando sus primarias previas a las elecciones de medio mandato.

Además de Nueva York, también en Washington y en Los Ángeles han ganado candidatos del Partido Demócrata del ala más izquierdista o que se consideran socialistas democráticos.

Este fenómeno es visto con cautela por miembros del partido demócrata que temen que estas victorias en entornos urbanos sea un arma de doble filo y ponga en peligro otros territorios o estados más situados en el centro ideológico.