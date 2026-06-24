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sismo en California
sismo en California

Un sismo de magnitud 5.6 sacude el norte de California sin reporte de víctimas o daños

El epicentro del temblor se sitúo a unos 10 kilómetros al norte de Redwood Valley, una zona boscosa al norte de la Bahía de San Francisco

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    Un sismo de magnitud 5.6 sacude el norte de California sin reporte de víctimas o daños
    Un mapa que localiza el epicentro de un terremoto de magnitud 5.6 en la localidad de Redwood Valley en California. (FUENTE EXTERNA)

    Un sismo de magnitud 5.6 sacudió este miércoles el norte de California, sin que por el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales graves y se descartara alerta de tsunami.

    El movimiento telúrico, de magnitud 5.6, se registró en el condado de Mendocino poco después de las 8:10 hora local (15:10 GMT), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

    El epicentro del temblor se sitúo a unos 10 kilómetros al norte de Redwood Valley, una zona boscosa al norte de la Bahía de San Francisco.

    • Residentes de zonas tan alejadas como Sacramento, la capital de California, reportaron haber sentido el temblor, según información del USGS.

    Reacciones oficiales

    Los habitantes del norte del estado recibieron la alerta sobre el temblor a través de la aplicación MyShake, implementada por el estado.

    La Oficina del Gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que se ha estado coordinando con las autoridades de emergencia para evaluar los posibles impactos y daños.

    Se reportaron varias réplicas después del sismo inicial. La mayor alcanzó una magnitud de 2.7 a las 9:07 hora local (16:07 GMT).

    El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis informó que no existe riesgo de tsunami a causa del terremoto.

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