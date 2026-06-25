Crece la presión para revocar el acuerdo del ICE con Miami, líder en arrestos en EE. UU.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ( FUENTE EXTERNA )

Grupos civiles y funcionarios elevaron este jueves la presión que busca revocar el acuerdo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) con la Policía de Miami, que lidera en arrestos migratorios en Estados Unidos pese a la elección de una alcaldesa demócrata, Eileen Higgins, en diciembre pasado.

Decenas de activistas se congregaron en el Ayuntamiento de Miami para apoyar la moción de la comisionada (concejal) Christine King, quien propuso discutir el fin del 'Acuerdo 287(g)' que permite desde hace un año a la Policía de Miami detener a inmigrantes indocumentados para que ICE los deporte.

El acuerdo, firmado justo hace un año, ha hecho que Miami sea la entidad municipal con el mayor número de encuentros migratorios en todo Florida, denunció Thomas Kennedy, consultor de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), que agrupa a más de 80 asociaciones.

"Esto en una ciudad de inmigrantes, una comisión (Concejo) de inmigrantes, con una alcaldesa demócrata. Es momento de hacer lo que es correcto, rectificar el error y hacer que la ciudad sea un lugar que dé la bienvenida a los inmigrantes", declaró Kennedy en una conferencia de prensa.

Arrestos migratorios en Miami

Los grupos han criticado que la oficina del ICE en Miami, que abarca también Puerto Rico y las Islas Vírgenes, lidere los arrestos migratorios desde que comenzó la segunda presidencia de Donald Trump, con 120 al día, según expuso en abril el grupo Americans For Immigrant Justice con base en una nota de The New York Times.

Las aprehensiones migratorias en Miami, 41,310 desde enero hasta los primeros cuatro meses de 2026, eran un 36 % mayores a las del segundo lugar, Dallas, que reportaba 30.350 hasta la fecha, seguida por Nueva Orleans (29.210), Houston (27.090), Atlanta (26.830), Chicago (23.230) y San Antonio (22.240).

La Coalición de Inmigrantes de Florida recibe 1,000 llamadas con peticiones de auxilio al mes, advirtió Renata Bozzetto, subdirectora de dicha organización, quien lamentó que esto ocurra en la ciudad con más población nacida en el extranjero de Estados Unidos, más de la mitad.

"Y para aquellos de nuestros vecinos que no son inmigrantes y sienten que esto no les impacta, es momento de despertar. Estamos a un huracán de distancia de no tener suficientes trabajadores reconstruyendo nuestros techos", expresó. "Esto es inaceptable. Es hora de parar. Está dañando nuestras familias", agregó.

Críticas a la alcaldesa

Los activistas expresaron su decepción con Higgins, la primera demócrata electa en tres décadas como alcaldesa en Miami, quien no asistió a la sesión por estar en Londres en una conferencia climática.

Higgins, según comentaron las organizaciones, ha argumentado que la ciudad está obligada a firmar el acuerdo con ICE por mandato de una ley aprobada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, quien ha asegurado que el estado lidera la política antiinmigrantes durante la segunda presidencia de Trump.

Ejemplo de ello es el polémico centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz', al oeste de Miami, donde estuvo arrestado el padre de Arianne Betancourt, organizadora de la agrupación Workers Circle, que acudió a hablar contra el acuerdo porque "está destruyendo familias".

"Tenemos a personas con miedo de llamar al 911 porque piensan que se convertirá en un reporte ante ICE. Y el '287(g)' debe terminar ya. Y, si las personas en el poder que nos prometieron terminar con esto no pueden hacerlo, entonces deben renunciar y debemos reemplazarlas", manifestó.