Fiscales demócratas urgen a ICE divulgar muertes de inmigrantes posteriores a su custodia

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ( FUENTE EXTERNA )

Los fiscales generales demócratas de Estados Unidos urgieron al Servicio de Inmigración (ICE) seguir investigando y divulgando las muertes de inmigrantes recientemente liberados de su custodia, un ejercicio de transparencia no exigido en sus nuevas políticas.

La coalición de 23 fiscales envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, y al director en funciones de ICE, David Venturella, expresando "alarma" y señalando las denuncias sobre "condiciones precarias abusivas" en centros de detención de inmigrantes.

"Ya que este es un momento en el que se necesita más transparencia, y no menos, urgimos a ICE rescindir su nueva política y revisar cuidadosamente todos los casos que impliquen la muerte de un detenido recientemente liberado", indican los fiscales, encabezados por la de Nueva York, Letitia James.

Las autoridades recordaron que la detención migratoria es de naturaleza civil, por lo que "no debe ser usada para castigar o lesionar a los detenidos", muchos de los cuales nunca han estado en custodia civil ni penal, y tienen condiciones médicas que requieren cuidados y pueden empeorar.

También destacaron que el Congreso exige a ICE investigar y divulgar públicamente las muertes de personas en su custodia, y la propia agencia ha reconocido que esa directiva "a menudo exige investigaciones cuando una persona muere los días posteriores al fin de su detención", anota la carta.

El pasado 2 de junio la agencia "cambió su política" después de que el DHS considerara que esta "no debe ser responsable" de las muertes ocurridas fuera de su custodia, aunque puedan "estar relacionadas con condiciones abusivas o negligentes" en el centro de detención, critican los fiscales.

Y alertan de que eso puede crear "un incentivo perverso a los operadores de las instalaciones para simplemente liberar a personas gravemente enfermas antes de morir, en lugar de darles servicios médicamente necesarios mientras están en su custodia".

Impacto y cifras de las muertes en centros de detención migratoria de ICE

Los fiscales denuncian que desde enero, han muerto 51 detenidos en custodia de ICE, más de la mitad en 9 de los 220 centros de detención migratoria activos en el país, y este año va encaminado a superar el récord de muertes de 2025, que fue de 32 personas.