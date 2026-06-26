Activistas exigen a EE. UU. y Florida rendir cuentas y reparar daños tras Alligator Alcatraz

Grupos ambientalistas, defensores de los inmigrantes y delegados tribales exigieron este viernes a las autoridades responder por el impacto que, aseguran, dejó el centro migratorio 'Alligator Alcatraz' en la reserva natural de los Everglades, un día después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciara el cierre de la polémica instalación.

Los colectivos realizaron una rueda de prensa frente a la entrada del centro, ubicado en la Reserva Nacional Big Cypress, para denunciar los daños ambientales que atribuyen a la construcción del complejo y reclamar su restauración, cuando se cumple un año del inicio de unas obras que califican de no autorizadas.

Los grupos recordaron que el centro fue levantado en junio de 2025 por el estado de Florida a petición del Gobierno de Donald Trump, en un área ecológicamente sensible, lo que dio lugar a demandas judiciales por presuntas violaciones de la legislación ambiental y de los derechos de las comunidades indígenas.

Además de denunciar el impacto ambiental, las organizaciones sostuvieron que el centro se convirtió en un símbolo de abusos contra los migrantes detenidos.

"El cierre de esta instalación es un paso importante, pero la obligación del Gobierno de respetar el debido proceso no termina en las puertas del centro. Los derechos constitucionales deben acompañar a toda persona dondequiera que esté detenida", afirmó Paul R. Chavez, directivo de Americans for Immigrant Justice.

El abogado añadió que estos fallos "reflejan fallos sistémicos en todo nuestro sistema de detención migratoria" y expresó su preocupación porque las personas trasladadas a otros centros "sigan enfrentando malos tratos y violaciones de sus derechos civiles".

"Llamamos a la Administración de DeSantis a que tome medidas inmediatas para abordar el daño", manifestó Eve Samples, directora de Friends of the Everglades.

El escrutinio creció en mayo pasado, cuando medios reportaron la eventual clausura del sitio este junio por su costo, estimado en más de 1 millón de dólares diarios.

Abusos e insalubridad

Las organizaciones recordaron las denuncias de inmigrantes sobre esposamiento rutinario, abusos físicos por parte de guardias, confinamiento prolongado en solitario y lo que Amnistía Internacional describió como "tortura".

Igualmente las condiciones insalubres como baños desbordados, infestaciones de insectos, alimentos y agua inseguros, iluminación constante, acceso limitado a duchas y trato degradante.

Según los colectivos humanitarios, durante meses el centro dificultó el acceso de los abogados a sus clientes, al no existir información pública sobre los procedimientos para concertar visitas o mantener comunicaciones confidenciales.

Esas acciones judiciales desembocaron en una orden preliminar de un tribunal federal que obligó a las autoridades a garantizar comunicaciones confidenciales, publicar protocolos de acceso legal y adoptar otras medidas para proteger los derechos de los migrantes.

La comparecencia se produjo un día después de que DeSantis anunciara el cierre de 'Alligator Alcatraz'.

DeSantis afirmó que el centro "cumplió su misión" al permitir casi 30,000 deportaciones adicionales. Agregó que Florida concentra más del 40 % de las detenciones migratorias estatales y locales en el país y es "un modelo" para otros estados en la colaboración migratoria con el Gobierno Trump.

Acuífero y reserva animal

La reserva Big Cypress es una de las áreas naturales protegidas más importantes, que abarca unas 295,000 hectáreas de humedales, bosques de cipreses, praderas inundables y pantanos que ayudan a almacenar y filtrar el agua que abastece al sur del estado.

Alberga una gran biodiversidad, con especies emblemáticas y amenazadas como la pantera y el oso negro de Florida, el cocodrilo, el caimán y cigüeña americanos, el venado de cola blanca, numerosas aves zancudas, tortugas y una amplia variedad de peces, reptiles y anfibios, además de ser el hogar ancestral de la tribu Miccosukee y otras comunidades indígenas.

En la conferencia de este viernes participaron también representantes de los Miccosukee, Florida Immigrant Coalition, Center for Biological Diversity, Earthjustice y otras organizaciones ambientales y de defensa de los derechos civiles.