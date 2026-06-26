×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Anthropic
Anthropic

Gobierno de Trump permitirá el uso del modelo más avanzado de Anthropic a algunas empresas

El Departamento de Comercio comunicó -en una carta a Anthropic- que levantaba las restricciones al uso de Mythos 5

    Expandir imagen
    Gobierno de Trump permitirá el uso del modelo más avanzado de Anthropic a algunas empresas
    Anthropic IA. (FUENTE EXTERNA)

    El gobierno del presidente Donald Trump permitirá a Anthropic abrir su modelo de inteligencia artificial más potente, Mythos 5, a un centenar de empresas y agencias gubernamentales estadounidenses, según fuentes consultadas por el medio Semafor.

    El Departamento de Comercio comunicó -en una carta a Anthropic- que levantaba las restricciones al uso de Mythos 5 para una lista seleccionada de empresas y departamentos federales, después de que hace casi dos semanas su uso fuera suspendido por motivos de seguridad nacional.

    La carta no explica qué pasara con el modelo Fable 5, una versión menos avanzada de Mythos, que fue abierta al público general en Claude y que también fue suspendida.

    • "He determinado que las salvaguardas necesarias están en marcha para permitir que ciertos socios fiables accedas a Claude Mythos 5", indicó el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en la misiva a Anthropic, según Semafor.

    De acuerdo con el gobierno estadounidense, Anthropic ha mostrado un "progreso significativo" luego de varios días de negociaciones, tras los miedos de que los modelos más avanzados de la empresas californiana pudieran ser manipulados para permitir ataques cibernéticos avanzados.

    Reacción de OpenAI

    La noticia se conoce el mismo día en que OpenAI presentara este viernes sus nuevos modelos GPT-5.6 Sol, Terra y Luna, con acceso limitad únicamente a socios aprobados por el Gobierno de EE. UU.

    OpenAI, en un comunicado, se posicionó en contra de que el "acceso gubernamental deba convertirse en el modo por defecto a largo plazo" porque "priva de las mejores herramientas a usuarios, desarrolladores, empresas, ciberdefensores y socios globales".

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 