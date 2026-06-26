Trump presume de una tasa récord de expulsiones y detenciones de migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este viernes de una tasa récord de expulsiones y detenciones registradas por las agencias de migración, a tono con el recrudecimiento de su política antimigratoria tras regresar al poder.

"Se acaba de anunciar, y no es que me entusiasme hablar de ello, porque no suena precisamente bien, que la Administración Trump registra, con diferencia, la tasa media diaria de detenciones más alta por parte del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) de todos los presidentes", publicó en su red Truth Social.

El republicano se jactó también de tener la "media más elevada" de capturas y repatriaciones "que ningún otro presidente" estadounidense.

"El presidente Trump ostenta, con gran diferencia, la cifra más alta de expulsiones en un periodo de 12 meses de cualquier presidente a pesar de que manipulan las estadísticas al incluir a personas que ni siquiera intentaron entrar en el país", resaltó.

El inquilino de la Casa Blanca también cargó contra los medios y el Partido Demócrata, al que denominó 'Dumbocratas' (en un juego de palabras en inglés con la palabra tonto) y 'comunistas', por sus afirmaciones de que las cifras del expresidente demócrata Barack Obama "son comparables a las del presidente Trump".

Trump endureció drásticamente su política antimigratoria durante este segundo mandato mediante detenciones masivas, aceleración de deportaciones, restricciones de asilo y una financiación récord de 70,000 millones de dólares para reforzar a ICE y la Policía Fronteriza.

Medidas y respaldo judicial al endurecimiento de la política migratoria

Este jueves, el Tribunal Supremo avaló las líneas de estas políticas al fallar a favor de que la Administración ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para haitianos y sirios; y de poder rechazar a solicitantes de asilo en la frontera con México.