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Ataque Estados Unidos Irán
Ataque Estados Unidos Irán

Estados Unidos ataca "múltiples objetivos" en Irán

Estos bombardeos se realizaron, según el Centcom, en respuesta a un ataque perpetrado con un dron iraní contra un petrolero con bandera panameña

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    Estados Unidos ataca múltiples objetivos en Irán
    Medios iraníes reportaron varios explosiones en las regiones de Sirik y Qeshm (FUENTE EXTERNA)

    Estados Unidos atacó este sábado "múltiples objetivos" en Irán, en respuesta a un nuevo ataque contra un barco cerca del estrecho de Ormuz, anunció el ejército estadounidense.

    La fuerza aérea estadounidense "llevó a cabo ataques adicionales contra varios objetivos en Irán" dirigidos a "infraestructuras de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación, instalaciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y medios para colocar minas", escribió el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en la red social X.

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    Estos bombardeos se llevaron a cabo, según el Centcom, en represalia por un ataque perpetrado por un dron iraní contra un petrolero con bandera panameña. Transportaba más de dos millones de barriles de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz.

    Reacciones

    Medios iraníes reportaron varios explosiones en las regiones de Sirik y Qeshm, en el sur del país.

    El viernes, Estados Unidos llevó a cabo su primer ataque contra Irán desde la firma del memorándum de entendimiento el 17 de junio entre los dos países. Este estableció un cese el fuego y abrió un periodo de negociaciones para un acuerdo de paz.

    • En respuesta, Teherán dijo haber atacado objetivos estadounidenses en el Golfo

    Centcom dijo que "el tráfico de barcos comerciales continúa en el estrecho de Ormuz", pese a los recientes ataques.

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