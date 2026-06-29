Veto a universitarios indocumentados costaría quince millones de dólares a Florida

Una propuesta del gobierno de Florida para impedir que estudiantes indocumentados se matriculen en los 28 colegios universitarios públicos del estado podría costarle a las arcas estatales cerca de 15 millones de dólares anuales en ingresos, según un análisis del Florida Policy Institute (FPI).

La organización señaló que se trata de una propuesta administrativa que impediría el acceso de estudiantes indocumentados a estos 'colleges', que son instituciones de educación superior que ofrecen carreras técnicas y, en muchos casos, licenciaturas de cuatro años, mientras que las universidades cuentan con una oferta más amplia de licenciaturas, maestrías, doctorados y programas de investigación.

Además, señaló que otra propuesta haría lo mismo con los programas públicos de educación general para adultos, incluidos aquellos dirigidos a personas que aprenden inglés y buscan obtener un diploma equivalente al de secundaria.

Actualmente los estudiantes indocumentados pueden matricularse en las universidades públicas de Florida, pero no tienen acceso a ayuda financiera federal y enfrentan restricciones que se han endurecido en los últimos dos años, las cuales podrían ampliarse si estas dos normas son finalmente aprobadas.

El FPI sostiene que ambas normas exceden la autoridad reglamentaria del Departamento de Educación, ya que van más allá de implementar una legislación vigente y crean restricciones que no fueron aprobadas por la Legislatura.

El estudio estima que las mayores pérdidas de ingresos para el Sistema de Universidades de Florida por matrícula se registrarían en el Miami Dade College -una de las instituciones de educación superior con mayor matrícula de estudiantes hispanos en Estados Unidos- además del Palm Beach State College y Broward College.

El FPI recordó que durante la sesión legislativa de 2026 fue eliminada del proyecto HB 1279 una disposición que buscaba limitar el porcentaje de estudiantes indocumentados en las universidades estatales, lo que, considera, demuestra que la Legislatura no autorizó una prohibición general de acceso.

La organización recordó que en 2014 Florida aprobó la denominada ley de "equidad en la matrícula" (tuition fairness), que permitió a estudiantes indocumentados graduados de escuelas secundarias del estado pagar la matrícula para residentes de Florida (in-state tuition), una tarifa significativamente más baja que la aplicada a los estudiantes de otros estados y a los internacionales.

Ese beneficio fue eliminado en 2025, obligando a los estudiantes indocumentados a pagar matrículas más elevadas, como parte de una serie de medidas que han restringido su acceso a la educación superior.

Arremetida estatal

Además de estas iniciativas, la Junta de Gobernadores de Florida inició el proceso para aprobar una norma que impediría, a partir del año académico 2027-2028, la inscripción inicial de estudiantes indocumentados en las universidades públicas más selectivas del estado, es decir, aquellas que no admiten a todos los solicitantes académicamente calificados.

Dado que los doce campus del sistema universitario de Florida aplican procesos de admisión selectiva, la medida funcionaría en la práctica como una prohibición casi total.

La propuesta ha entrado en un periodo de comentarios públicos de dos semanas antes de volver a votación final.

Florida ocupa el tercer lugar en Estados Unidos en número de estudiantes indocumentados en educación superior después de California y Texas, según estimaciones de organizaciones de investigación en política migratoria.