Incendio en los Everglades de Florida crece 27 veces, sin afectar por ahora áreas urbanas

Un incendio al norte de la ciudad estadounidense de Miami creció 27 veces en un día, por lo que ya afecta 4,755 acres (1.924 hectáreas) de la reserva natural de los Everglades, sin representar por ahora una amenaza para áreas urbanas, informó este martes el Servicio Forestal de Florida (FSS, en inglés).

El incendio, llamado 'Atlantic', afectaba apenas 180 acres (72 hectáreas) cuando surgió el lunes en el condado de Broward, al oeste de la ciudad de Fort Lauderdale, en el norte de la zona metropolitana de Miami, donde aún no hay ninguna contención, según el mapa del FFS.

Aunque las autoridades no han indicado que las llamas afecten a negocios y viviendas, usuarios en redes sociales han compartido videos del humo visible en la ciudad de Sunrise entre las calles Commercial Boulevard y Atlantic Boulevard, cerca de la carretera Sawgrass Expressway.

El fuego está consumiendo vegetación de los Everglades, un área natural protegida del sur de Florida en el que hay pantanos y especies endémicas como cocodrilos, panteras, caimanes y serpientes.

Contexto y cifras

Las llamas surgieron el lunes, cuando hubo un ambiente 'mucho más seco' con solo 'algunos chubascos aislados', según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) de Miami, que para este martes prevé 'chubascos y tormentas', así como posibles 'vientos, ráfagas y lluvias intensas'.

Situación actual

El hecho ocurre después de que el condado de Miami-Dade, al sur de Broward, ya afrontó tres incendios forestales en las últimas semanas que afectaron 22,195 acres (8,982 hectáreas) al oeste de Miami.

Estos incendios ocurren durante una sequía 'severa', 'extrema' o 'excepcional' en casi 59 % del territorio de Florida, donde ha habido alerta por escasez de agua en ciudades como Miami.

En lo que va de año, los incendios forestales en Estados Unidos ya han afectado un 70 % más territorio que en el mismo período de 2025, con más de 35,000 siniestros que han dañado casi 2,94 millones de acres (1,9 millones de hectáreas), de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal.