Supremo de EE. UU. anula los límites de financiamiento en campaña electorales

El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló este martes las normas sobre la financiación de campañas electorales que limitaban la cantidad de fondos que un partido político puede gastar en coordinación con candidatos individuales.

El tribunal, que decidió por seis votos a favor y tres en contra, sostiene que los "límites de la ley a los gastos coordinados de los partidos políticos violan la Primera Enmienda" de la Constitución, que recoge el derecho a la libertad de expresión.

La opinión mayoritaria de la corte, redactada por el juez conservador Brett Kavanaugh, afirma que las restricciones vulneran precisamente ese derecho al interpretar que el gasto político es una forma de expresión.

El caso fue presentado por el Comité Senatorial del Nacional Republicano, el Comité Congresional Nacional Republicano y las campañas de dos candidatos al Senado, entre ellos el vicepresidente JD Vance, que entonces, en 2022, era candidato republicano por Ohio.

La Comisión Federal Electoral, bajo la administración del presidente Donald Trump, estuvo a favor de los demandantes y de anular los límites legales a la financiación durante las campañas.

"¡La Corte Suprema acaba de eliminar las restricciones al gasto político! ¡Una gran victoria para los republicanos y, lo que es más importante, para la Primera Enmienda!", escribió Trump en un breve mensaje en su red social Truth Social celebrando la decisión de los jueces.

Reacción de la jueza Kagan

En su voto particular, la jueza Elena Kagan criticó el fallo de sus colegas conservadores sobre no limitar la financiación en campañas, al considerar que la decisión "reescribe las reglas" y aumenta las posibilidades de permitir la "corrupción por intercambio de favores".

"La mayoría invalida la restricción del Congreso sobre los gastos coordinados, lo que permite que un partido actúe como una cuenta corriente alternativa para una campaña", escribió en su voto particular.

Kagan argumenta que la mayoría de los magistrados "desecha una norma necesaria para proteger la integridad de nuestra democracia".