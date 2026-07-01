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Empire State Building protesta
Empire State Building protesta

Dos personas suben a la cima del Empire State Building con una pancarta a favor de la paz

Ambos fueron detenidos tras la protesta, que busca generar conciencia sobre la paz en un contexto de conflictos globales

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    Dos personas suben a la cima del Empire State Building con una pancarta a favor de la paz
    Fotografía tomada de la cuenta oficial de Instagram de Angela Nikolau @Angela_nikolau que muestra a dos personas que subieron sin permiso a la antena de la cima del Empire State Building y ondearon una pancarta con un lema a favor del amor y la paz y en contra de la guerra, y posteriormente fueron detenidas este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). (EFE)

    Dos personas subieron sin permiso este miércoles a la antena de la cima del Empire State Building de Nueva York y ondearon una pancarta con un lema a favor del amor y la paz y en contra de la guerra, y posteriormente fueron detenidas.

    Se trataba de un hombre y una mujer, ambos encapuchados, con el rostro tapado y vestidos de negro, que mostraron una pancarta a favor de la paz con el lema en inglés: "Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz".

    imágenes captadas

    Desde las imágenes captadas en helicóptero por medios locales, se ve cómo luego bajan de la antena de donde se colgaban y, en una plataforma cerca de la cima del Empire State Building, el hombre pide matrimonio a la mujer y se besan.

    • Posteriormente, ambas personas fueron detenidas
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