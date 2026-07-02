Acusan a un atleta olímpico de vandalizar el renovado Estanque Reflectante de Washington

Estanque reflectante de la Explanada Nacional de Washington. ( FUENTE EXTERNA )

El atleta olímpico David Hearn ha sido acusado este jueves por un gran jurado federal de un delito grave por supuestamente vandalizar el Estanque Reflectante de la Explanada Nacional de Washington, recién remodelado por el Gobierno del presidente Donald Trump, según informaron las autoridades.

La fiscal federal Jeanine Pirro informó en una conferencia de prensa que Hearn, de 67 años, está acusado de arrancar un trozo de material sellador del fondo del estanque el mes pasado.

Como parte de su proyecto de remodelar y "embellecer" Washington por los 250 años de independencia de Estados Unidos, Trump acometió una reforma del estanque por un valor de 16 millones, que consistió en vaciar la instalación, instalar un nuevo recubrimiento azul oscuro y actualizar el control de algas.

Pero la remodelación no ha mostrado los resultados esperados, empujando al mandatario estadounidense a culpar a hechos vandálicos y no a problemas en la remodelación.

Hearn ha negado haber causado daños al estanque reflectante y que simplemente tocó una pieza suelta del revestimiento azul que se estaba desprendiendo "para satisfacer mi curiosidad como ciudadano", mientras daba un paseo en bicicleta.

Pero la fiscal Pirro ha señalado que los empleados del Servicio de Parques Nacionales vieron al atleta retirando el revestimiento del fondo del estanque.

Reacciones y defensa

La acusación se produce tras la detención o citación de varias personas en relación con los supuestos daños sufridos por el Estanque Reflectante.

Los abogados de Hearn emitieron un comunicado citado por CBS en el que afirman que su cliente es inocente y que la "acusación formal refleja el esfuerzo de la administración por desviar la culpa de sus propios fracasos".