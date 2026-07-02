×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
virus del Nilo Occidental
virus del Nilo Occidental

El virus del Nilo Occidental adelanta su temporada en EE. UU. con un récord de 48 casos

Florida reporta su primer caso de virus del Nilo Occidental en el condado de Alachua, con transmisión en todos los condados

    Expandir imagen
    El virus del Nilo Occidental adelanta su temporada en EE. UU. con un récord de 48 casos
    El virus del Nilo Occidental se transmite a través de la picadura de un mosquito. (FUENTE EXTERNA)

    El virus del Nilo Occidental adelanta su temporada en Estados Unidos, que registra este año la cifra más alta de contagios para estas fechas desde 2004, según advirtieron esta semana los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

    La agencia federal contabilizó al menos 48 casos en el país hasta el 30 de junio, frente a la media de diez habitual para esas fechas. De ellos, 38 corresponden a la forma neuroinvasiva grave, y 12 estados han notificado ya contagios humanos.

    El repunte responde a una circulación temprana del virus, que muestra algún tipo de actividad en 23 estados, el mayor número en una década, según los CDC.

    "Estos datos son un recordatorio importante de que la temporada de mosquitos está en plena marcha", declaró la epidemióloga de los CDC Erin Staples.

    La agencia federal recordó que no hay vacunas ni tratamientos específicos y recomendó usar repelente, vestir ropa larga y holgada, evitar el exterior entre el anochecer y el amanecer y colocar mosquiteras.

    • En Florida, el Departamento de Salud confirmó el pasado 23 de junio el primer caso del estado este año, en el condado de Alachua
    RELACIONADAS

    El virus circula en los 67 condados del estado, donde la transmisión alcanza el pico entre julio y septiembre. Se propaga por la picadura de mosquitos del género 'Culex' que se alimentan de aves infectadas.

    Consecuencias del virus

    El virus del Nilo Occidental es la principal causa de enfermedad transmitida por mosquitos en el territorio continental de EE. UU., con alrededor de un centenar de muertes anuales de media.

    La mayoría de los infectados no presenta síntomas; menos del 1 % sufre una dolencia neurológica grave, como meningitis o encefalitis, y los mayores de 60 años afrontan más riesgo, según los CDC.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 