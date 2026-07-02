Nueva York inicia festejos por 250 años de independencia, que incluirán gran desfile naval

Nueva York comenzará este jueves y durante todo el fin de semana las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de EE. UU., cuyo principal atractivo será el desfile, este sábado, de buques de unas 55 naciones, que empezarán a llegar mañana a la ciudad junto al Grupo Marítimo Permanente de la OTAN y a un despliegue de 200 aeronaves militares.

Los organizadores aseguran que será la mayor concentración marítima y aérea de la historia del país y que los actos centrales del 4 de julio, Día de la Independencia, estarán encabezados por el vicepresidente, JD Vance, quien se reunirá a bordo del buque de asalto USS Kearsarge con el secretario interino de la Marina, Hung Cao, altos mandos militares y delegaciones navales extranjeras.

De acuerdo con el comité organizador Sail4th, la ciudad recibirá unos 80 buques, entre ellos más de 40 grandes veleros de velas blancas y 32 buques de guerra, además de unas 200 aeronaves militares que sobrevolarán la llegada de los navíos.

Entre los participantes figura el buque escuela español Juan Sebastián de Elcano, que tomará parte en el desfile naval. El desfile aéreo concluirá con un saludo de cazas sobre el puerto.

También, participarán la Guardia Costera, la Marina Mercante, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), entre otras agencias federales.

La representación de la OTAN, integrada en el Grupo Marítimo Permanente 1 (SNMG1) y al mando de la capitana de la Marina Real británica Maryla Ingham, ya se encuentra en la ciudad para participar en la Revista Naval Internacional por la Independencia y en la Semana de la Flota de Nueva York y Nueva Jersey, del 2 al 8 de julio, según un comunicado de la organización.

Participación de la OTAN

La delegación está compuesta por la fragata alemana FGS Sachsen, buque insignia del grupo; la fragata noruega HNoMS Fridtjof Nansen; la fragata neerlandesa HNLMS Van Amstel; el buque de apoyo al combate neerlandés HNLMS Den Helder, y la fragata turca TCG Oruçreis, de acuerdo con un comunicado de la OTAN.

La Alianza destacó que la Revista Naval Internacional reúne a fuerzas navales de países aliados y socios en una demostración "de gran visibilidad de cooperación, capacidad y unidad marítimas".

"La presencia de la SNMG1 pone de relieve la fortaleza del vínculo transatlántico y la capacidad de la OTAN para operar de forma conjunta con aliados y socios", señaló la organización.

También habrá actos culturales, que comenzarán este jueves con un concierto de la banda de la Marina en South Street Seaport, en el bajo Manhattan, y un espectáculo de música country en Times Square.

Las celebraciones culminarán el 4 de julio con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Macy's, que este año celebra su 50 aniversario.

Eventos culturales y seguridad

La Policía de Nueva York anunció un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo de los festejos.