Trump espera que Musk done acciones de SpaceX a las 'Cuentas Trump´ para niños

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, done acciones de SpaceX a las llamadas ´Cuentas Trump´ habilitadas para que los padres puedan iniciar una inversión financiera para sus hijos, cuyos beneficios podrán retirar ellos mismos con ventajas fiscales cuando tengan la mayoría de edad.

Donaciones y aportes

"Creo que lo hará", dijo Trump al ser cuestionado sobre si el dueño de Tesla hará un aporte a las cuentas impulsadas por su administración en una entrevista con CNBC desde el Despacho Oval.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo hoy que las empresas pueden donar acciones cotizadas en bolsa a las nuevas cuentas de inversión para niños, conocidas como 'Cuentas Trump' cuyo lanzamiento está previsto para el próximo sábado, Día de la Independencia de EE. UU.

Detalles de las cuentas

Alrededor de 1.4 millones de dichas cuentas podrán optar a un capital inicial federal de 1,000 dólares, destinado a niños nacidos entre 2025 y 2028.

Trump subrayó el aporte al que se comprometieron los multimillonarios Michael y Susan Dell de aportar 6,250 millones de dólares para ofrecer a 25 millones de niños estadounidenses de 10 años o menos un incentivo para abrir una de las cuentas de inversión infantil.

El mandatario estadounidense reconoció haber tenido una "pequeña disputa" con el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, pero afirmó mantener una "muy buena relación".

Además, contó que le mandó una nota de felicitaciones cuando el magnate se convirtió en el primer billonario del mundo en junio pasado.