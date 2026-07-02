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desaparición madre periodista NBC
desaparición madre periodista NBC

FBI aclara que aún indaga como secuestro la desaparición de la madre de periodista de NBC

El FBI ha recibido varias notas de rescate en el caso de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de NBC, y continúa investigando como un posible secuestro

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    FBI aclara que aún indaga como secuestro la desaparición de la madre de periodista de NBC
    La presentadora del programa "Today", Savannah Guthrie junto a su madre Nancy Guthrie quien se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de enero. (FUENTE EXTERNA)

    El FBI aclaró que aún investiga como secuestro la desaparición de la madre de la presentadora de NBC Savannah Guthrie pese a una supuesta nota que la semana pasada la dio por muerta y a que ya han transcurrido más de 150 días desde el inicio de su búsqueda en Arizona, en el suroeste de Estados Unidos.

    El organismo indicó en un comunicado que han recibido algunas notas de rescate de Nancy Guthrie, la mujer de 84 años desaparecida el 31 de enero pasado, "consideradas intentos de extorsión sin legitimidad", pero "otras exigencias de rescate podrían ser potencialmente legítimas y se siguen investigando como tales".

    "Este caso continúa siendo investigado como un caso de secuestro a cambio de rescate. El FBI ha ofrecido y continuará ofreciendo toda la asistencia posible en la investigación. Sin embargo, las autoridades locales siguen estando a cargo", apuntó el Buró Federal de Investigaciones.

    La información trasciende tras una nota enviada a medios de comunicación la semana pasada presuntamente vinculada a la desaparición que aseguró que la mujer murió poco después de su rapto y que su deceso no fue intencional.

    El Departamento del Alguacil del Condado de Pima, en Arizona, también indicó que "ha recibido información sobre posibles notas de rescate relacionadas con el secuestro de Nancy Guthrie".

    "Cada pista e indicio se toma con total seriedad y se remite directamente a nuestros detectives, quienes continúan trabajando en coordinación con el FBI", sostuvo.

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    Las declaraciones de las autoridades se producen mientras crece el escrutinio sobre las labores oficiales para hallar a la mujer, vista por última vez el sábado 31 de enero en su vivienda al norte de Tucson, en Arizona, después de cenar con su hija mayor.

    Detalles del caso

    La familia reportó su desaparición un día después cuando no acudió a la iglesia, y la policía cree que la secuestraron después de hallar restos de su sangre cerca de la entrada de su casa, donde videos de vigilancia captaron a un hombre enmascarado en el porche de la residencia esa misma noche.

    La familia ofreció un millón de dólares de recompensa por información para encontrar a la mujer, y advirtió que sufría problemas de salud, mientras que el FBI prometió 100,000 dólares por pistas que ayudaran a dar con el paradero de Guthrie o a la captura de los responsables de su desaparición

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