Récord de 72,2 millones de estadounidenses se prevé que viajen por festivos del 4 de julio

Un récord de más de 72 millones de personas está previsto que viajen en los días alrededor del festivo del 4 de julio, cuando Estados Unidos celebra su Independencia durante uno de los puentes más ajetreados para aeropuertos y carreteras del país, según pronostica la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

La AAA estima que 72,2 millones de viajeros recorrerán al menos 80 kilómetros durante la semana del 27 de junio al 5 de julio, lo que sobrepasa la inédita cifra de 71,8 millones registrada el año anterior.

Sin embargo, la organización matiza que este aumento previsto es menor que los incrementos interanuales registrados recientemente, algo que estaría en sintonía con el alza en los precios del combustible tras el inicio de la guerra de EE. UU. en Irán, que este jueves se sitúan en 3,8 dólares promedio el galón de gasolina regular.

El año pasado, la media nacional se situó en 3,15 dólares, recuerda la AAA, que insiste en que para muchos llenar el depósito siempre será más barato que comprar billetes de avión, sobre todo para familias con hijos. Como promedio, los precios de los vuelos nacionales se sitúan en torno a los 830 dólares.

Por esto se espera que 61,4 millones se desplace en auto, lo que significa un 85 % del total de viajes previsto.

También se proyecta que 5,85 millones de viajeros vuelen a destinos domésticos, un 8 % de la cifra global. Esto significa un ligero incremento del 0,2 % con respecto al 2025.

Los viajes por otros medios como los autobuses, trenes y cruceros podrían experimentar el mayor crecimiento interanual en comparación con los desplazamientos en automóvil o avión. Según la organización, se espera que 4,93 millones utilicen estos transportes, lo que sería un incremento del 5,3 % con respecto al año pasado.

"Para muchos estadounidenses, viajar durante la semana del 4 de julio es una tradición", dijo Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel en un comunicado.

El pronóstico para este periodo de nueve días incluye tanto a quienes disfrutan de vacaciones durante toda la semana como a quienes aprovechan el fin de semana largo de este festivo, que este 2026 celebra los 250 años de la fundación de la nación estadounidense.

"Si bien la cifra total de viajeros por el Día de la Independencia parece estar estabilizándose, seguimos esperando volúmenes récord para este año", agregó Barber.

Destinos populares

Los destinos más populares dentro del país serán Seattle (Washington), Orlando (Florida), Anchorage (Alaska), Miami (Florida) y Nueva York, mientras que se prevé que los viajeros internacionales se dirijan a Vancouver (Canadá), Roma, Dublín, París y Londres.

Para quienes opten por quedarse en casa, se espera que casi cada localidad del país organice celebraciones por el Día de la Independencia.

La capital Washington tiene previsto el mayor despliegue de fuegos artificiales de su historia en conmemoración de la fecha, antecedido por un discurso del presidente, Donald Trump, en la Explanada Nacional.