El mundo del arte se vuelca en los inmigrantes en una muestra benéfica en Nueva York

Fotografía del 26 de junio de 2026 que muestra la obra 'May' (2026) de la artista Jennifer Rochlin en la exposición 'In Solidarity', en Nueva York (Estados Unidos). ( EFE/NORA QUINTANILLA )

El mundo del arte se vuelca con la comunidad inmigrante en EE. UU. en una muestra benéfica en la prestigiosa galería David Zwirner de Nueva York, donde hasta finales de julio se exponen y venden 40 obras de George Condo, Ruth Asawa o Cecily Brown, entre otros artistas, donadas a la causa por ellos mismos o los gestores de su patrimonio.

"Realmente es un esfuerzo comunitario y colectivo que viene del mundo del arte", destaca a EFE Bellatrix Hubert, la directora artística global de David Zwirner sobre la muestra 'In Solidarity', y explica que no solo participan artistas representados por esta galería, también otros que han querido sumarse y han necesitado el respaldo de sus entidades.

Paseando por la sala antes de su apertura, señala un jarrón decorado con motivos naturales, de Jennifer Rochlin; un 'collage' con referencias a la cultura mexicana, de Felipe Baeza; y una escultura de una mujer cubierta de flores, de Cynthia Lahti; algunas de las obras fueron comisionadas y otras no, pero en todas se puede interpretar algún mensaje de sus autores.

"Todos quisieron contribuir", dice, aludiendo a una pieza que la británica Cecily Brown creó a propósito y llamó 'Big Fish eat Little Fish' (el pez grande se come al pequeño).

La recaudación de las obras, que van desde 2,000 hasta 200,000 dólares, irá destinada a las organizaciones American Immigration Council (AIC), que trabaja por un sistema de inmigración "justo" desde Washington DC, y Journey´s End Refugee Services, que ofrece recursos a refugiados, como educación o ayuda legal, en el área de Búfalo (Nueva York).

En concreto, la galería indica que el AIC usará fondos para dar más servicios legales gratuitos a inmigrantes, mejorar el fondo de apoyo a aquellos detenidos y hacer "campaña contra la normalización y expansión de las detenciones masivas", mientras que Journey's End mejorará la capacitación de sus abogados y hará contrataciones para casos de 'habeas corpus'.

Impacto en la comunidad inmigrante

El director ejecutivo de AIC, Jeremy Robbins, afirma en una nota que en estos momentos "los inmigrantes y los refugiados afrontan retos extraordinarios", por lo que la muestra "es un poderoso recordatorio de que todos los beneficiamos cuando recibimos a la gente y creamos comunidades a las que todos tienen la oportunidad de pertenecer".

Por su parte, Pamela Bos Kefi, directora ejecutiva de Journey's End, declara que la historia de la organización, "como la de todo Estados Unidos, trata sobre apoyar a generaciones de inmigrantes que han creado comunidades vibrantes" y agradeció a los artistas que "elevan estas historias" y "fomentan conexiones entre gente de todos los recorridos vitales".

"Es un tema muy importante, y tenemos galerías por todo el mundo, artistas de todo el mundo... así que es parte de nuestra vida diaria, y siempre es bueno hablar de las cosas que conoces y experimentas", abunda Hubert, para quien la cultura se alimenta precisamente de las vivencias de personas de diferentes lugares.

La ejecutiva del arte asegura que la iniciativa de David Zwirner forma parte de una "larga tradición de eventos benéficos" que nació tras los atentados del 11 de septiembre, cuando la galería estaba en el barrio cercano de Soho, y cada cierto tiempo otros acontecimientos "hacen querer aportar a la comunidad", como en el caso del último, en apoyo al expresidente Joe Biden.

Y apostilla que, además, la muestra se expone coincidiendo con las celebraciones del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, y la celebración del 250 aniversario del país, algo que "tiene sentido", porque "ser un defensor es una cosa muy estadounidense".