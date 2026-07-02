Nueva York se prepara para su día más caluroso en 14 años

Imagen de archivo de personas tomando el sol en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La ciudad de Nueva York espera este jueves temperaturas máximas de hasta 100 grados Fahrenheit (38 grados centígrados), con una sensación térmica que puede llegar a los 111 Fahrenheit (44°C), durante una ola de calor extremo que afecta al noreste del país a las puertas de las celebraciones del 4 de julio.

De confirmarse las previsiones, sería el día más caluroso registrado en Central Park desde el 18 de julio de 2012, hace catorce años. supondría el día más caluroso registrado en Central Park desde el 18 de julio de 2012, hace 14 años.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, puso en marcha un plan para la ola de calor extremo que afecta a la ciudad, además del resto del noreste de los Estados Unidos.

Medidas anunciadas

Entre las medidas impulsadas desde la Alcaldía, se han activado cientos de centros de climatización y se ha intensificado la asistencia a neoyorquinos vulnerables, personas sin hogar y adultos mayores.

También se han colocado 12 furgonetas, operadas por el Departamento de Salud, para proveer atención médica, agua y otros suministros como electrolitos y protector solar, así como el transporte a centros con aire acondicionado o centros de salud.

El plan dispone además que la agencia sanitaria amplíe las estaciones de refrigeración temporales mediante alianzas con organizaciones comunitarias, proporcionando agua fría, ventiladores con nebulizadores y toallas refrescantes para los que trabajan al aire libre, incluidos los vendedores ambulantes, repartidores y jornaleros que trabajan bajo el calor.

Reacción oficial

En una publicación en redes sociales, Mamdani recomendó a los neoyorquinos que se mantuvieran frescos poniendo el aire acondicionado a unos 78 Fahrenheit (25°C), además de apagar luces y desenchufar aparatos electrónicos sin usar con tal de no saturar la demanda a la red eléctrica.

"Nuestra ciudad también está haciendo su parte: manteniendo la regla de los 78 grados Fahrenheit en nuestros edificios, atenuando o apagando nuestras luces durante las horas de mayor demanda eléctrica, pidiendo a nuestros socios privados que hagan lo mismo y apagando los equipos que no sean esenciales", agregó el alcalde.

La recomendación de poner el aire acondicionado a 78 grados Fahrenheit ha sido criticada por muchos estadounidenses en redes sociales, acostumbrados a convivir con el aire acondicionado en temperaturas notablemente más frías.

Según las previsiones meteorológicas, las altas temperaturas de calor extremo persistirán hasta el sábado 4 de julio, día en el que se celebra la independencia de Estados Unidos con numerosos actos públicos y cientos de miles de visitantes en las calles.