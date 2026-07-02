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Síndrome de Delirio Anti-Trump
Síndrome de Delirio Anti-Trump

Trump publica vídeo de IA donde cura el "Síndrome de Delirio Anti-Trump" a varios famosos

El vídeo ha reavivado el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en la política y cómo se emplea para influir en la opinión pública

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    Trump publica vídeo de IA donde cura el Síndrome de Delirio Anti-Trump a varios famosos
    Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente estadounidense, Donald Trump, difundió este jueves un vídeo generado con inteligencia artificial en el se presenta como un doctor y trata a celebridades que, según él, padecen el "Síndrome de Delirio Anti-Trump" (TDS, por sus siglas en inglés), un trastorno que asegura que afecta a sus críticos más acérrimos.

    "¿A usted o a alguien que conoce le han diagnosticado TDS? Los síntomas pueden ser implacables. Afortunadamente, soy el Doctor Trump y tengo un plan de tratamiento. Escuchemos lo que dicen algunos de mis pacientes", anuncia el republicano vestido con una bata de médico.

    A continuación, aparecen estrellas de la televisión y del cine generados con IA como Rosie O´Donnell, John Leguizamo, Whoopi Goldberg, Edward Norton, Robert De Niro y Julia Roberts, explicando sus "síntomas" a cámara.

    "Siento que he envejecido 20 años en los últimos dos. He estado muy preocupada. Realmente empezaba a preocuparme por mi futuro", dice la versión de Julia Roberts creada con IA.

    Por su parte, De Niro asegura que ya casi "no se reconoce" y que "hacía desgraciados a todos los que le rodeaban".

    El tratamiento, según Trump, es "simple": "Apaga las noticias falsas, reza y, si alguna vez te sientes ansioso, tómate una Coca-Cola Light como yo y verás una diferencia notable en tu vida", concluye en el vídeo, de un minuto y medio de duración.

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    Trump ha utilizado en varias ocasiones este síndrome inventado contra celebridades que le critican, como el cantante Bruce Springsteen, que según el mandatario sufre un "caso horrible e incurable" de TDS.

    En cuanto a las estrellas que aparecen en el vídeo, Trump ha llegado a calificar al actor de ´El Padrino´ como un "enfermo y demente" después de que este pidiera en un pódcast "deshacerse" del presidente.

    No es la primera vez que Trump utiliza la IA en redes sociales para cargar contra sus detractores.

    Uso de IA en redes

    La última polémica ocurrió el pasado mes de abril, en pleno cruce de reproches con el papa León XIV, cuando publicó una imagen en la que parecía representado como Jesucristo.

    A raíz de las críticas, el presidente borró la publicación y aseguró que él pensaba que estaba representado "como un médico" de la Cruz Roja.

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