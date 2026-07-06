×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
audiencia Charlie Kirk Utah
audiencia Charlie Kirk Utah

Familia de Charlie Kirk ve audiencia en Utah como "doloroso recordatorio de su muerte"

La audiencia preliminar decidirá si hay suficientes pruebas para llevar a juicio a Tyler Robinson

    Expandir imagen
    Familia de Charlie Kirk ve audiencia en Utah como doloroso recordatorio de su muerte
    Tyler Robinson, acusado de asesinar a tiros a Charlie Kirk, se sienta junto a su abogada defensora, Kathryn Nester, durante una audiencia en el Tribunal del Cuarto Distrito en Provo, Utah. (FUENTE EXTERNA)

    La familia de Charlie Kirk, el activista conservador asesinado hace casi diez meses en la Universidad de Utah, emitió este lunes un comunicado en el que asegura que "cada procedimiento judicial es un doloroso recordatorio de su muerte y de la pérdida que ha impactado irrevocablemente" su vidas y la de sus hijos.

    Antes de que comenzara una audiencia clave del proceso que investiga su muerte, los familiares —la viuda de Kirk, Erika, así como sus padres y su hermana— dijeron que las numerosas muestras de apoyo recibidas les habían sostenido "durante los momentos más difíciles" de sus vidas.

    Proceso judicial en curso

    Los fiscales empiezan este lunes a presentar su caso en una audiencia que reúne a los padres y la viuda en la misma sala del tribunal que Tyler Robinson, el principal sospechoso y acusado del asesinato de Kirk.

    Robinson, un joven de 22 años originario de Utah, se enfrenta a cargos de asesinato agravado y otros adicionales por uso de arma de fuego y obstrucción a la justicia, y puede ser condenado a pena de muerte.

    RELACIONADAS

    Las autoridades afirman que hay pruebas forenses, incluido ADN en el gatillo del arma, y material de cámaras de seguridad que lo vinculan con el disparo mortal contra Kirk durante el evento universitario en Utah celebrado en septiembre.

    Implicaciones del caso

    • El objetivo de la audiencia preliminar, que se prolongará durante una semana, será decidir si los fiscales tienen pruebas suficientes para ir a juicio contra Robinson.  
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 