Universidades de EE. UU. registran merma del 15 % en admisiones a programas de doctorado

Una estudiante mientras camina cerca de la Biblioteca Rush Rhees una de las universidades de EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de prestigiosas universidades de investigación en Estados Unidos han registrado un 15 % menos de estudiantes admitidos en sus programas de doctorado para este otoño, lo que se atribuye a recortes en la financiación federal, de acuerdo con The New York Times.

El Times cita datos de 55 instituciones privadas de educación superior que son miembros de la Asociación de Universidades Americanas (AAU), una organización exclusiva por invitación que agrupa a un total de 69 centros.

El diario señala que la reducción se debe, en parte, a un entorno de financiación federal "caótico e impredecible" bajo la Administración del presidente Donald Trump.

Cita como ejemplo que agencias federales clave, como los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) y la Fundación Nacional de Ciencias, han estado financiando menos becas de investigación y que las instituciones de educación más ricas también se enfrentan a un nuevo impuesto federal sobre sus fondos patrimoniales.

Impacto en la educación superior

La merma en doctorandos puede implicar menos docentes para impartir cursos de pregrado y amenaza la capacidad de EE. UU. para generar nueva ciencia, advierte la AAU.

"Corremos el riesgo de perder a toda una generación de nuevos talentos debido a la reducción de la capacidad para apoyar a esos estudiantes", dijo al Times Toby Smith, vicepresidente sénior de la AAU.

Líderes universitarios y defensores de la investigación mencionaron muchas razones para la disminución, pero destacaron como la principal la inestabilidad en la financiación bajo el Gobierno de Trump, que en el primer año de su segundo mandato ha recortado fondos federales a las universidades.

Trump mantuvo una agria disputa con varias universidades para frenar los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), restringir el uso de la raza en las admisiones a estudios, y sancionar las manifestaciones en apoyo a Palestina por la guerra en Gaza.

El mandatario republicano también propuso recortes a las agencias federales de investigación, como los NIH, cuyo presupuesto se decide en el Congreso, sin éxito, pero la incertidumbre dificulta un compromiso a largo plazo de las universidades con los estudiantes de doctorado, señala el Times.

Situación actual en universidades

El Instituto Tecnológico de California (Caltech), una de las instituciones más importantes de investigación, reducirá en un 40 % el número de nuevos estudiantes de posgrado admitidos para este otoño debido a esa incertidumbre en la financiación, indica.

Un estudio realizado por el grupo Intercambio de Datos de la AAU muestra también una merma del 21 % en las solicitudes de estudiantes internacionales para programas de doctorado, aunque la demanda doméstica repunta ligeramente.

Travis York, director de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, advierte al diario que las consecuencias de merma en doctorandos se notarán en los campus a corto plazo y "realmente tendrán repercusiones en todo el ecosistema de innovación de EE. UU. durante los próximos años".

La Casa Blanca aseguró al diario que Trump pretende "mantener a EE. UU. como líder mundial en innovación científica" y eso significa "financiar la ciencia real, no la ideología de izquierda".