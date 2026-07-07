El edificio evacuado por los bomberos de Nueva York, en Manhattan estaba siendo sometido a reformas para convertir parte de los pisos de oficinas en viviendas y añadir al menos otros 10 niveles de altura, según informaron fuentes conocedoras del proyecto al New York Post.

A mediodía, el Departamento de Bomberos de Nueva York informó a través de la red social X que sus unidades permanecían en el lugar mientras las autoridades continuaban investigando reportes sobre posibles problemas estructurales y recomendaron a la población evitar la zona.

Durante una inspección, las autoridades detectaron que dos columnas de soporte en el interior del edificio estaban cediendo y que varios pisos superiores presentaban hundimientos, de acuerdo con medios locales.

?? UPDATE: The FDNY remains on scene at 235 East 42nd Street in Manhattan as partner agencies investigate reports of potential structural issues. https://t.co/CwuphjqbZo pic.twitter.com/BuqeQa71XI — FDNY (@FDNY) July 7, 2026

Medidas de evacuación

Los trabajadores de la construcción que se encontraban en el inmueble fueron evacuados y, como medida de precaución, las autoridades ordenaron también el desalojo de nueve edificios alrededor del rascacielos, entre ellos un hotel y una escuela infantil.

"Afortunadamente, no ha habido lesiones que reportar por el momento. Todos los trabajadores están a resguardo, el edificio ha sido evacuado, varios edificios altos en la zona están siendo evacuados también en este momento y una escuela con unos 400 niños también ha sido evacuada", indicó a los medios el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Los bomberos de Nueva York desalojaron este martes el rascacielos, que antiguamente fue la sede de la farmacéutica Pfizer y está ubicado a pocos pasos de la estación Grand Central, en Manhattan, ante el temor de un posible colapso de la estructura, sin que se registraran heridos.

La emergencia se produjo después de que los bomberos recibieran, poco antes de las 8:00 de la mañana, una llamada por la caída de ladrillos en el edificio ubicado en el número 235 de la calle 42 Este, un inmueble de 38 pisos, según informaron The New York Times y el New York Post.