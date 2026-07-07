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rascacielos Manhattan evacuado
rascacielos Manhattan evacuado

Evacuan un rascacielos en el centro de Manhattan por temor al colapso de su estructura

La emergencia se produjo en el edificio que fue sede de Pfizer, donde se detectaron columnas de soporte cediendo y hundimientos en varios pisos

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    Evacuan un rascacielos en el centro de Manhattan por temor al colapso de su estructura
    Este es el rascacielos en el centro de Manhattan que fue evacuado por temor al colapso de su estructura (FUENTE EXTERNA)

    Los bomberos de Nueva York desalojaron este martes un rascacielos de oficinas que antiguamente fue la sede de la farmacéutica Pfizer, situado a pocos pasos de la estación Grand Central de Manhattan, ante el temor de un posible colapso de la estructura.

    La emergencia se produjo después de que los bomberos recibieran, poco antes de las 8 de la mañana, una llamada por la caída de ladrillos en el edificio situado en el número 200 de la calle 42 Este, un inmueble de más de 30 pisos, según informó The New York Times.

    • Durante una inspección, las autoridades detectaron que dos columnas de soporte en el interior del edificio estaban cediendo y que varios pisos superiores presentaban hundimientos, de acuerdo con el diario. 

    Medidas de precaución

    Los trabajadores de la construcción que se encontraban en el inmueble fueron evacuados y, como medida de precaución, las autoridades ordenaron también el desalojo de dos edificios cercanos, situados en los números 225 y 221 de la calle 43 Este.

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