Patrulla de Caminos de Iowa pregunta por estatus migratorio de conductores, denuncia grupo

Camiones de carga circulan en dirección norte sobre la autopista interestatal 5, en Tracy, California. ( FUENTE EXTERNA )

Defensores de los inmigrantes denunciaron este jueves que agentes de la Patrulla Estatal de Caminos de Iowa han comenzado a preguntar por el estatus migratorio de los conductores en medio de las paradas de tráfico, en colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Denuncias y hechos

La organización comunitaria Escucha Mi Voz Iowa indicó en un comunicado que pudo corroborar que los agentes de camino "han mezclado" la aplicación de las leyes de tránsito con las de inmigración.

Ese sería el caso de Mario Bojorjes, residente de North Liberty, que fue detenido por un agente de la Patrulla Estatal de Iowa el pasado martes 7 de julio, en la Interestatal 80, debido a una presunta infracción relacionada con el color de las ventanillas.

Durante la parada, el agente realizó una indagación sobre el estatus migratorio del conductor, asegura la organización.

Agentes de ICE acudieron al lugar y detuvieron a Bojorjes, para después trasladarlo a la oficina en Cedar Rapids, donde supuestamente lo presionaron durante horas para que firmara una salida voluntaria, a pesar de tener pendiente una solicitud de residencia permanente.

Escucha Mi Voz Iowa dijo que el caso demuestra cómo la gobernadora de Iowa, la republicana Kim Reynolds, y la Patrulla Estatal de Iowa han convertido las paradas de tráfico rutinarias "en acciones de control migratorio".

Reynolds firmó recientemente una orden ejecutiva que permite a los policía estatales cooperar con ICE.

Bojorjes está casado con una residente permanente legal, y tiene pendiente una solicitud de ajuste de estatus y, juntos, están criando a tres hijos pequeños. El inmigrante no tiene antecedentes penales, según la organización.

"Lo que hace que esto sea aún más desgarrador es que Mario (Bojorjes) ya estaba en proceso de obtener la residencia permanente legal. Su caso ya había sido presentado y está pendiente de resolución", señaló en un comunicado la familia del inmigrante.

Reacciones y exigencias

Escucha Mi Voz Iowa exigió la liberación inmediata del inmigrante, la cancelación del acuerdo de las autoridades de Iowa con ICE, el fin de la discriminación racial y de las indagaciones sobre estatus migratorio durante las paradas de tráfico rutinarias.

"Las fuerzas del orden locales y estatales deben proteger la seguridad pública, no servir de canal para las acciones federales de control migratorio que separan a las familias y socavan la confianza de las comunidades inmigrantes", añadieron. EFE