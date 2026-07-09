ONG exige retirada del ICE de Puerto Rico por continuas detenciones violentas

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ( FUENTE EXTERNA )

La ONG Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico exigió este jueves la retirada de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de la isla ante las continuas detenciones violentas contra inmigrantes en el territorio caribeño.

"Desde principios del año pasado, hemos denunciado el carácter arbitrario, cruel y discriminatorio de las redadas del ICE en Puerto Rico y cómo violentan los derechos de todas las personas, independientemente del estatus migratorio", dijo en un comunicado Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.

"Estas intervenciones no han mermado. Por el contrario, casos recientes demuestran que los agentes del ICE siguen actuando al margen de la ley, con sus rostros tapados, con acciones violentas y poniendo en peligro a toda la comunidad", lamentó.

Según informó la ACLU de Puerto Rico, en las últimas semanas, ha documentado acciones de agentes del ICE, como agresiones físicas, intervenciones arbitrarias en presencia de menores, intervenciones injustificadas en vías de tránsito vehicular y violaciones al debido proceso, entre otros aspectos.

Defensa legal y fianzas

Ciudadanos también han documentado estas acciones y los videos han sido publicados a través de redes sociales.

La ACLU de Puerto Rico dijo además, que junto a varios abogados de inmigración, la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la UPR y la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, ha representado a nueve inmigrantes por ser víctimas de presuntos abusos de parte del ICE.

En ocho de nueve casos, la organización ha logrado frenar el traslado expedito de inmigrantes o que el tribunal ordene al ICE traer de vuelta a la persona.

Además, ha logrado el acceso a las vistas de fianza a la que tienen derecho.

Sin embargo, no en todos los casos los jueces de inmigración han otorgado la oportunidad de continuar la defensa del proceso migratorio en libertad bajo fianza.

La ACLU de Puerto Rico añadió que de los nueve casos, jueces de inmigración han negado fianza en dos, a pesar de que ninguna de estas personas representa un riesgo para la comunidad ni riesgo de fuga.

Denuncias y cifras

En el proceso, la ACLU de Puerto Rico ha identificado patrones de fianzas excesivas sin justificación, trabas procesales y la amenaza constante de la separación de familias.

Estos arrestos ocurrieron bajo circunstancias que levantan serios señalamientos de perfilamiento racial y reflejan violaciones graves al debido proceso, además de otras posibles violaciones de ley que el pueblo no debe normalizar, aseguró la organización.

Desde enero, la ACLU ha presentado más de 325 acciones legales en Estados Unidos, incluyendo casi 200 demandas, la mayoría relacionadas con los derechos de los inmigrantes.