Uno de cada tres hispanos en EE. UU. reporta discriminación por ser latino

Uno de cada tres hispanos en Estados Unidos reporta discriminación por ser latino y 29 % ha recibido críticas por hablar español, según reveló este jueves una encuesta del Pew Research Center, que muestra además que los votantes latinos del presidente Donald Trump suelen minimizar la hispanidad en su identidad.

El 34 % de los consultados dijo haber experimentado, en el último año, discriminación por ser latino de parte de alguien que no era hispano, y casi tres de cada 10 recibió críticas por hablar español en público, detalló el sondeo.

Asimismo, uno de cada cuatro hispanos reportaron que alguien les dijo que "deberían volver a su país" y haber escuchado insultos solo por ser latino.

Identidad política hispana

En este contexto, un tercio de los encuestados (33 %) sostuvo que ser latino "daña un montón o un poco" su habilidad de "salir adelante" en Estados Unidos, aunque un cuarto de ellos (26 %) considera que esto le "ayuda un montón o un poco".

El estudio del Pew Research Center ocurre ante la creciente relevancia de los latinos en Estados Unidos, donde la población hispana casi se duplicó entre los años 2000 y 2024, al pasar de 35,3 millones de personas a 68 millones.

Más de seis de cada 10 hispanos, el 61 %, consideran "extremadamente" o "muy" importante el ser latino para su identidad, mientras solo el 17 % del total piensan que esto importa "poco" o "absolutamente nada".

La identidad de los latinos despierta mayor interés desde que Trump acaparó el 48 % de los votantes hispanos en las elecciones de 2024, más que cualquier candidato republicano de la historia reciente, frente al 51 % que respaldó a la demócrata Kamala Harris, según documentó entonces el Pew Research Center.

Pero el centro de investigación encontró que solo 18 % de los latinos se identifican como republicanos, mientras que el 31 % se define como demócrata y una proporción igual se considera independiente.

El informe destacó que los votantes hispanos de Trump tienden a considerar el ser latino como una parte menos relevante para su identidad, pues solo 42 % de ellos lo describen como algo "extremadamente" o "muy" importante, frente al 69 % de los que sufragaron por Harris.

Además, el 61 % de los electores de Trump dice que "nunca" o "no muy frecuente" siente una responsabilidad por cuidar de otros latinos en Estados Unidos, frente a un 48 % de los votantes de Harris que reportan esta responsabilidad "extremadamente" o "muy frecuentemente".

En esa misma línea, el 57 % de quienes eligieron a Trump piensan que lo que le pasa a otros latinos "no les afecta", frente a un 75 % de los votantes de Harris que mencionan que les afecta "un montón" o una "cantidad considerable".

Preferencias terminológicas

Por otro lado, el 54 % de los encuestados prefiere el término "hispano", el 30 % opta por "latino" y solo 1 % gusta de "latinx" o "latine", una palabra inclusiva usada en círculos progresistas, mientras que el 14 % no tiene alguna preferencia en particular.

El sondeo además encontró que el 53 % de los hispanos usa su etnicidad de origen para autodescribirse ante los demás, como "mexicano" o "mexicoestadounidense", mientras que el 27 % se define como "latino" o "hispanoestadounidense" y un 18 % solo como estadounidense.

Aunque el 51 % de los hispanos se consideran "muy diferentes de un típico estadounidense", la investigación halló brechas generacionales, pues el 72 % de los latinos de tercera generación o más se consideran "un típico estadounidense" y el 40 % suele describirse como "estadounidense" que con los otros términos.