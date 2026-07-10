El demócrata Platner formaliza su retiro de la carrera por una curul en el Senado de EE. UU.

El candidato demócrata al Senado por Maine, Graham Platner. ( FUENTE EXTERNA )

El demócrata Graham Platner formalizó este viernes su retiro de la contienda por un escaño en el Senado de Estados Unidos, como aspirante por el estado de Maine, días después de anunciar que abandonaba la campaña tras ser acusado de agresión sexual.

Retiro de Platner

Platner presentó la documentación necesaria antes de que venciera el plazo legal para evitar que su nombre apareciera en la papeleta electoral de noviembre, de acuerdo con medios locales.

La salida del aspirante ha obligado al Partido Demócrata de Maine a acelerar la búsqueda de un candidato sustituto, que deberá ser designado antes del 27 de julio mediante una convención de esta colectividad política.

El futuro aspirante demócrata competirá contra la senadora republicana Susan Collins, quien busca la reelección.

Acusaciones y reacciones

Dos días atrás, a través de un video de once minutos, difundido en su cuenta de X, Platner aseguró que todas las "fuertes acusaciones" en su contra "no son reales" y concluyó que por esa presión mediática retiraba su candidatura a la Cámara Alta del Congreso de su país.

Jenny Racicot, de 41 años, detalló -a lo largo de tres entrevistas al medio digital estadounidense Politico- que Platner la obligó a tener relaciones sexuales hace cinco años, una acusación que él negó en un artículo y que lo ha vuelto a poner en una situación delicada.

Tras conocerse la información de Politico, Platner publicó un video -en su cuenta de X- en el que calificaba las acusaciones de "falsas" y afirmó que iba a "reflexionar" sobre cómo seguir adelante.

El aspirante demócrata tuvo que enfrentarse entonces al escándalo por unos mensajes sexuales con múltiples mujeres fuera del matrimonio, según publicaron The Wall Street Journal, The New York Times y CNN a finales de mayo, y también a la polémica por un tatuaje vinculado al nazismo.

La esposa de Platner, Amy Gertner, descubrió los mensajes en mención en la primavera de 2025 y en agosto de ese mismo año se lo comunicó al equipo de campaña que se encargaba de preparar las primarias al Senado para que evaluaran el riesgo político.

En aquel momento, los asesores lo consideraron un asunto privado y optaron por no hacerlo público, aunque ya intuían que podría convertirse en un punto débil de su carrera hacia el Parlamento.

Sin embargo, el Partido Demócrata cerró filas en torno a Platner y le dio su apoyo en las primarias.

Ahora, la siguiente fecha marcada en el calendario es la última semana de julio, ya que hasta ese momento el partido podría elegir a otro candidato.