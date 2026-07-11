Estados Unidos mantendrá todas las medidas contra el régimen cubano, afirma Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este sábado que el Gobierno del presidente Donald Trump "seguirá utilizando" todas las herramientas a su alcance para hacer frente a las amenazas de seguridad que plantea el régimen en Cuba, como para impulsar reformas económicas y políticas.

"Los líderes de Cuba simplemente deben optar por comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde", subrayó el secretario en un comunicado.

Rubio dio las declaraciones a propósito del quinto aniversario de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, en la que miles de cubanos salieron a las calles para protestar contra la escasez y la falta de libertades.

El secretario condenó que tras cinco años del estallido social cientos de cubanos permanecen detenidos "injustamente" y reiteró el llamado a "la liberación inmediata de estos y de todos los presos políticos en Cuba".

Además volvió a cargar contra los líderes del régimen de la isla a los que acusó, sin presentar pruebas, de robar y ocultar en el extranjero los pocos recursos que le quedan a la isla.

Política de presión

Washington lleva seis meses aplicando una política de máxima presión a Cuba: un bloqueo petrolero que ha multiplicado los apagones, nuevas sanciones que están ahuyentando a las empresas extranjeras y siempre, de fondo, la sombra de una posible intervención militar, que cobró fuerza tras el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela.

No obstante, Rubio dijo este sábado que el Gobierno del presidente Donald Trump ha ofrecido a Cuba ayuda, asistencia para la reconstrucción y "la promesa de una nueva relación entre nuestros dos países", siempre y cuando el régimen acepte implementar reformas políticas y económicas que brinden al país una oportunidad de prosperidad.

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