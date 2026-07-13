El brote de legionela en Nueva York deja 59 afectados y 15 hospitalizados

La legionela es un tipo de neumonía que provoca síntomas similares a los de la gripe. ( FUENTE EXTERNA )

Un brote de legionela en el barrio del Upper East Side de Manhattan ha dejado ya 59 personas afectadas, informó este lunes el Departamento de Salud de Nueva York, que indicó que 15 pacientes permanecen hospitalizados y que hasta ahora no se ha registrado ningún fallecimiento.

La legionela, una infección pulmonar causada por la bacteria Legionella, se detectó en varias torres de refrigeración de edificios de la zona, según las autoridades sanitarias.

Según un comunicado del departamento, hay 15 personas hospitalizadas actualmente y 33 ya fueron dadas de alta. Once dieron positivo, pero no ingresaron en ningún hospital. Por ahora no hay fallecidos.

Las autoridades indicaron que las torres de refrigeración de varios edificios del Upper East Side dieron positivo en pruebas PCR que detectan la presencia de material genético de la bacteria Legionella, tanto viva como muerta.

"Los propietarios de todas las torres con resultados iniciales positivos deben vaciar, limpiar y desinfectar inmediatamente sus torres de refrigeración para reducir el riesgo de una mayor exposición", destacó.

Otras pruebas

Además de las PCR, también se están llevando a cabo pruebas de cultivo en todas las torres de las que se han tomado muestras, pero estos resultados tardarán hasta dos semanas en obtenerse.

En el comunicado, el departamento recalcó que la bacteria no se encuentra en el sistema de fontanería de ningún edificio: "Los residentes pueden seguir bebiendo agua del grifo, bañarse, ducharse, cocinar y utilizar aire acondicionado en sus viviendas", explicó.

Según la agencia, la mayoría de personas expuestas a la Legionella no desarrollan la enfermedad, que suele aparecer tras un contacto elevado o repetido y especialmente en personas de riesgo como mayores de 50, fumadores o pacientes de enfermedades cardíacas.

La legionela provoca síntomas similares a los de la gripe y no es contagiosa ni se contrae al beber agua, cocinar o usar el aire acondicionado, apuntó el departamento.