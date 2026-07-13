×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
REFORMA MIGRATORIA
REFORMA MIGRATORIA

Candidato al Senado de EE. UU. por Texas habla sobre la necesidad de una reforma migratoria

El demócrata busca ocupar el puesto que dejará el senador John Cornyn, quien perdió las primarias republicanas frente al fiscal de Texas, Ken Paxton,

    Expandir imagen
    Candidato al Senado de EE. UU. por Texas habla sobre la necesidad de una reforma migratoria
    Talarico denuncia temor en comunidades hispanas de Texas. (FUENTE EXTERNA)

    James Talarico, legislador estatal de Texas y candidato demócrata al Senado de EE.UU. por ese estado, inició este fin de semana una gira por las comunidades de la frontera sur, donde ha hablado sobre la necesidad de una reforma migratoria integral, que combine la seguridad y una legalización de los indocumentados.

    "Lucho por una reforma migratoria integral. No solo para garantizar la seguridad de nuestra frontera, sino también para permitir que quienes llevan aquí años o décadas salgan de las sombras y contribuyan a nuestras comunidades", dijo Talarico tras hablar con votantes en El Paso, según información citada por la televisora KTSM.

    El demócrata busca ocupar el puesto que dejará el senador John Cornyn, quien perdió las primarias republicanas frente al fiscal de Texas, Ken Paxton, apoyado por el presidente Donald Trump.

    Talarico ha vuelto a proponer la legalización de los indocumentados, un tema que ha perdido espacio en el discurso de los candidatos demócratas, tras la campaña de deportaciones masivas de la Casa Blanca.

    Caso Lorenzo Salgado

    "Creo que eso es lo que la mayoría de los texanos anhela. Queremos un sistema migratorio que refleje nuestros valores, tanto como nación de leyes como nación de inmigrantes", añadió el aspirante al Senado.

    RELACIONADAS

    El tema migratorio ha vuelto a acaparar el foco público tras la muerte la semana pasada del migrante mexicano Lorenzo Salgado, quien fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Houston (Texas).

    Salgado, radicado en Houston hace más de 30 años, fue baleado en Magnolia Park, un barrio históricamente latino de la ciudad. La víctima iba de camino al trabajo junto con su hermano y otros dos colegas, cuando fueron interceptados por varios carros de ICE sin identificar.

    Reacciones y temores

    El fallecimiento del inmigrante ha generado una serie de protestas por parte de la comunidad que ha exigido una investigación sobre el hecho.

    Talarico se refirió a Salgado, describiéndolo como la "encarnación del sueño americano. El candidato destacó que el mexicano había logrado dar educación universitaria a sus hijos, pagaba impuestos y no tenía récord criminal.

    Afirmó que las personas de las comunidades hispanas sienten "temor", tras los operativos de ICE, que han causado varias muertes, incluyendo ciudadanos estadounidenses.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 