ICE retoma plan para convertir almacén de Nueva Jersey en centro de detención migratoria

La Administración del presidente Donald Trump ha dado marcha atrás y ha retomado su plan de convertir un almacén en Nueva Jersey, adquirido por 129,3 millones de dólares, en un centro de detención con capacidad para hasta 1,500 inmigrantes, según un recurso presentado ante una corte de ese estado.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó el viernes un documento ante la corte federal en Nueva Jersey indicando que continuará adelante con el plan de establecer el centro para inmigrantes en el municipio de Roxbury.

De acuerdo con el documento judicial, el pasado 29 de junio la agencia presentó un informe en el que comunicaba su decisión de abandonar el plan de habilitar el inmueble como centro de detención.

Sin embargo, el 8 de julio funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informaron a los abogados que, "tras una reconsideración", la agencia tenía intención de seguir adelante con la evaluación de la remodelación del almacén para su uso como centro de detención.

"Los funcionarios del DHS informaron además a los asesores legales que, a la fecha del 10 de julio (el pasado viernes), las deliberaciones de la agencia siguen en curso", señala el documento.

La decisión de retomar el proyecto se produce dos semanas después de que el New York Times publicara que el ICE había decidido no continuar con su plan de crear nuevos centros de detención como parte de la política de detención y deportación de la Administración Trump.

Los centros

Según ese medio, la agencia tenía previsto vender siete almacenes, incluido el de Roxbury, por más de 700 millones de dólares o transferirlos a otras agencias federales.

El estado de Nueva Jersey y el municipio de Roxbury demandaron a ICE el pasado abril para detener la obra.

Entre sus argumentos señalaron que el DHS y el ICE habían incumplido leyes federales que les obligaban a consultar con las autoridades estatales y locales, así como a evaluar de forma exhaustiva el impacto ambiental y sobre los recursos de la zona.

Su gobernadora, Mikie Sherrill, había considerado como una "gran victoria" la decisión de no continuar con el plan para Roxburry.

Tras conocerse el nuevo movimiento del ICE, aseguró que la instalación "no seguirá adelante ahora debido a la demanda, independientemente de la cantidad de documentos judiciales contradictorios presentados por la Administración Trump", según medios locales.

El ICE ya cuenta en Nueva Jersey con un centro de detención en la ciudad de Elizabeth y con Delaney Hall, en Newark, la mayor instalación de este tipo en el este del país.

Recientemente, varios inmigrantes recluidos allí mantuvieron durante días una huelga de hambre para denunciar las condiciones de confinamiento y el trato recibido, tras lo cual muchos fueron trasladados a otros centros.

La semana pasada, el ICE anunció que añadirá 100 camas al único centro de detención que opera en el estado de Nueva York, situado en Buffalo, con capacidad para 650 personas, aunque hasta ahora no ha precisado qué tipo de estructura utilizará.