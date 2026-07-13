Identifican como colombiano a fallecido en tiroteo en Maine en el que estuvo implicado ICE

Investigadores del FBI trabajan en el lugar de un presunto tiroteo en el que estuvo involucrado el ICE, en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026. ( AFP )

La Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC, en inglés) y la organización Presente! informaron este lunes que el hombre fallecido en un tiroteo en Maine en el que estuvo involucrado el ICE es un colombiano de 26 años con permiso de trabajo, y expresaron estar "devastados e indignados" por lo ocurrido.

"Era un miembro de nuestra comunidad, un vecino, un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos aquellos que hoy lloran esta pérdida inimaginable", indica un comunicado conjunto.

El incidente ocurrió esta mañana en Biddeford, una ciudad del sur de Maine, según informó Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal, quien indicó que la Policía de Maine y el Departamento de Seguridad Pública investigan el suceso y que se espera la participación del FBI.

"Una persona ha fallecido. El ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) está implicado", escribió el representante estatal.

A su vez, las organizaciones señalaron que la persona fallecida era un colombiano que llegó a Maine para vivir y trabajar. Su familia, agregaron, "llora ahora su muerte tras un incidente relacionado con el ICE".

También, denunciaron que recibieron llamadas de residentes tras un tiroteo, alertando de que agentes migratorios continuaban operando en la zona, algo que consideraron "profundamente inquietante".

"Esto es devastador, indignante e inaceptable. Sus seres queridos merecen respuestas, y el público merece una explicación completa y transparente de lo sucedido", afirman.

Su muerte ocurre luego de que la semana pasada un emigrante mexicano, Lorenzo Salgado Araujo, muriera a manos del ICE en un incidente ocurrido en Texas.

Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente!, afirmó que la comunidad inmigrante está tomando medidas "inmediatas" para proteger y cuidar a la familia del colombiano "destrozada por la violencia estatal".

"Decir que tenemos el corazón roto no basta para expresar la magnitud del agotamiento, el terror o el dolor que sentimos. No permitiremos que esta muerte se reduzca a una simple nota al pie en las estadísticas de aplicación de la ley de esta administración", afirmó.

Piden investigar

MIRC hizo un llamado a una investigación "rápida, independiente y transparente", con una explicación detallada de las agencias y agentes involucrados, la preservación de grabaciones de cámaras corporales y de vigilancia, comunicaciones y otras pruebas, así como la divulgación de las conclusiones.

Las organizaciones indicaron además que no se debe permitir que el ICE se investigue a sí mismo ni que controle la narrativa pública en torno a una muerte en la que haya participado su personal.

Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un operativo desplegado en Minesota el pasado enero.