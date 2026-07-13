Un hombre muere apuñalado en una pelea con pandilleros de El Bronx

Policía examina la escena de un fatal apuñalamiento en El Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 46 años murió apuñalado durante un enfrentamiento con un grupo de pandilleros la madrugada del domingo en El Bronx, Nueva York.

De acuerdo con el New York Post, la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, sostuvo un altercado con varias personas mientras se encontraba en la intersección de East 183rd Street y Grand Concourse, alrededor de las 6:50 de la mañana.

El enfrentamiento escaló rápidamente y el hombre fue apuñalado en múltiples ocasiones por sus atacantes, quienes posteriormente huyeron del lugar a bordo de varios vehículos.

Sin detalles sobre el caso

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital St. Barnabas, en El Bronx, donde fue declarada muerta.

La Policía no ha informado qué provocó el incidente ni cuántas personas participaron en la agresión.

Se trata del octavo homicidio registrado este año en la jurisdicción del distrito 46, en comparación con los tres ocurridos durante el mismo período del año pasado, según estadísticas policiales citadas por el Post.

Imágenes compartidas por el diario neoyorquino muestran rastros de sangre sobre el pavimento, frente a un vehículo, mientras agentes analizan el lugar.