La hermana del senador fallecido Lindsey Graham jura oficialmente su cargo en el Senado

Darline Graham, hermana del senador Lindsey Graham, RS.C., presta juramento ceremonial ante el presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, republicano por Iowa, en la antigua cámara del Senado en el Capitolio en Washington, el martes 14 de julio de 2026, mientras su esposo, Larry Nordone, sostiene la Biblia. ( FUENTE EXTERNA )

Darline Graham Nordone, la hermana de Lindsey Graham, el senador fallecido repentinamente el pasado sábado, juró este martes oficialmente su cargo como senadora en sustitución de su hermano.

Juramento y nombramiento

Nordone prestó juramento ante la mirada de la mayoría del Senado, algunos ex senadores, la delegación de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur, estado natal de ambos hermanos, y los secretarios de Estado y del Tesoro, Marco Rubio y Scott Bessent, amigo personal del senador fallecido.

Tras el juramento, Nordone se ha convertido este martes en la primera senadora mujer del estado de Carolina del Sur y en la primera hermana que ocupa el cargo de sustitución en la Cámara Alta estadounidense.

Con su incorporación a la cámara los republicanos del Senado vuelven a tener una mayoría de 53 a 47 para afrontar las importantes votaciones de leyes de las próximas semanas.

El partido republicano resolvió en tiempo récord el vacío en el escaño, ya que este mismo lunes Nordone fue elegida para ocupar el puesto de senadora hasta enero de 2027, cuando acaba el plazo de legislatura.

Horas antes del anuncio de que Nordone sustituiría a su hermano en el Capitolio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó al gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, para que la nombrara de forma interina.

Contexto y consecuencias

"Le recomendé al gobernador Henry McMaster a Darline, la maravillosa hermana de Lindsey Graham, para ocupar el cargo de senadora interina por el gran estado de Carolina del Sur. ¡Sería un homenaje fantástico para Lindsey, quien la quería muchísimo!", escribió Trump en su red Truth Social.

Graham, que falleció el sábado a sus 71 años a causa de un desgarro en la aorta - según informes preliminares-, ha obligado a los republicanos a buscar un reemplazo exprés para uno de sus senadores más influyentes de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

La legislación de Carolina del Sur establece que, cuando queda vacante un escaño en el Senado federal, corresponde al gobernador designar un sustituto temporal hasta la celebración de una elección especial para seleccionar, en este caso, al candidato republicano que se presentará a los próximos comicios legislativos.

En agosto se celebrarán unas primarias republicanas especiales en Carolina del Sur en las que concurriría Nordone con el objetivo de aspirar después a servir un mandato completo de seis años.