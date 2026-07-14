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Dos juezas del Supremo de EE. UU. piden en el Congreso más fondos para seguridad del tribunal

También pidieron que el equipo de seguridad fuera incrementado

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    Dos juezas del Supremo de EE. UU. piden en el Congreso más fondos para seguridad del tribunal
    Fachada de el supremo de Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    Dos juezas del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la progresista Elena Kagan y la conservadora Amy Coney Barrett, pidieron este martes en el Capitolio más fondos para seguridad, en un momento en el que aumentan las amenazas contra ellas, sus familias y otros jueces federales.

    La jueza Kagan declaró ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que las amenazas contra los magistrados aumentaron en los últimos años y la jueza Barrett relató el incidente en el que su hijo la vio llegar a casa con un chaleco antibalas.

    Ambas juezas explicaron que el equipo de seguridad de cada juez está compuesto por entre cuatro y ocho agentes del orden, y pidieron que fuera incrementado.

    La primera vez

    Se trata de la primera vez desde 2019 que magistrados del Supremo acuden a comparecer ante los miembros del Comité de Asignaciones del Congreso.

    El Tribunal Supremo ha solicitado 228 millones de dólares para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de octubre, con el objetivo de ampliar el cuerpo policial y proteger a los magistrados tanto en sus domicilios como en sus desplazamientos, reforzar la defensa frente a los ciberataques y reforzar la seguridad en la sede en Washington de la institución con un centro de control para visitantes.

    La jueza Kagan declaró que la Policía de la Corte Suprema estimó un incremento del 38 % en las amenazas este año, tras un aumento del 25 % el año pasado.

    • Aunque las preguntas de los representantes fueron directas, la comparecencia transcurrió en una ambiente cordial y los legisladores mostraron su disposición a aprobar el aumento de los fondos para seguridad.

    En este sentido, el congresista Steny Hoyer de Maryland aseguró que eran "conscientes de las amenazas muy reales" que enfrenta el poder judicial en EE. UU., y añadió que "el Congreso debe proporcionar fondos suficientes para garantizar la seguridad de todo el personal judicial".

    Las juezas tienen previsto testificar de nuevo el martes ante el Senado por idéntico motivo. 

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