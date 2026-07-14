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muerte inmigrante Florida
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Muere atropellado en Florida un migrante tras huir de ICE, el tercer muerto en una semana

Este es el tercer caso de muerte de inmigrantes en una semana relacionado con acciones de ICE en Estados Unidos

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    Muere atropellado en Florida un migrante tras huir de ICE, el tercer muerto en una semana
    Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). (EFE)

    Un inmigrante murió atropellado este martes en San Agustín, en el noreste de Florida, tras huir de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo, en el tercer fallecimiento de un inmigrante en una semana vinculado a acciones de la agencia, informó el Miami Herald.

    De acuerdo con el diario, el hombre intentó escapar a pie y fue embestido por un camión en una carretera cercana, donde murió a causa de las heridas.

    Las autoridades no han divulgado la identidad del inmigrante ni su situación migratoria.

    Contexto del incidente

    • El caso ocurre en medio del creciente escrutinio sobre las tácticas de ICE, que llevaron a la agencia federal a anunciar este martes la suspensión temporal de los controles de tráfico, según informaron varios medios.
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    En la última semana, dos hombres murieron por disparos de agentes de ICE cuando conducían: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Houston, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26, este lunes en Biddeford (Maine).

    Ambos casos han generado protestas y denuncias de grupos humanitarios que rechazan las tácticas de ICE.

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