Suspenden la búsqueda de tres desaparecidos tras volcarse una embarcación en California

Un cadáver yace cubierto con una lona en un muelle cerca del lugar del accidente náutico ocurrido el martes 14 de julio de 2026 en San Francisco. ( FUENTE EXTERNA )

La Guardia Costera anunció, este miércoles, que suspenderá las operaciones de búsqueda para localizar a las tres personas desaparecidas tras el vuelco y hundimiento de una embarcación en California, que ya había dejado una persona muerta.

El incidente ocurrió, este martes, entre el emblemático puente Golden Gate y la isla de Alcatraz en San Francisco, alrededor de las 15:30 hora local (22:30 GMT), cuando el barco en el que viajaban a bordo 20 personas y un perro se volcó y comenzó a hundirse bajo el agua.

Acciones de la Guardia Costera

Diecisiete personas fueron rescatadas del agua, una de ellas murió en el hospital, pero otras tres permanecían desaparecidas la tarde de este miércoles. La mascota también falleció.

El comandante del sector San Francisco de la Guardia Costera de EE. UU., Jarod Toczko, dijo a la prensa que la decisión de suspender la búsqueda no fue fácil, pero que sus equipos habían rastreado "exhaustivamente" una gran área de búsqueda por casi 24 horas sin hallar a las personas desaparecidas ni la embarcación, según información citada por ABC.

Las autoridades creen que una ola golpeó el bote en el que viajaban 20 personas y que los desaparecidos quedaron atrapados en la embarcación hundida.

Las veinte personas que viajaban a bordo eran todos adultos, y en su mayoría familiares, que participaban en un servicio funeral a bordo de la embarcación cuando se volcó.