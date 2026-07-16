Trump destituye al nuevo fiscal federal de Seattle una hora después de su nombramiento

El juez del Tribunal Superior del Condado de King, Roger Rogoff, comparece ante el tribunal el 10 de octubre de 2016 en Seattle. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó este miércoles al nuevo fiscal federal de Seattle Roger Rogoff, apenas una hora después de que los jueces federales de la zona lo nombraran por unanimidad.

El fiscal general interino Todd Blanche anunció el despido de Rogoff en un mensaje en su cuenta de X al acusar a los jueces de no haber consultado con la Administración.

"Los jueces de los tribunales de distrito pueden nombrar a un Fiscal Federal interino, y el presidente puede destituirlo. Los jueces del Distrito Oeste de Washington (WDWA) prescindieron del tradicional proceso de consulta con la Administración", escribió en la red social.

Rogoff, que recibió un correo electrónico informándole de que había sido destituido de su cargo, está consultando con abogados las posibilidades de demandar a la Administración.

Reacciones políticas

La senadora demócrata por Washington, Patty Murray, se mostró contraria a la destitución y aseguró que Rogoff "está sumamente cualificado; a lo largo de su carrera ha demostrado un compromiso excepcional con el servicio público y fue nombrado legalmente por los jueces federales del Distrito Oeste de Washington".

"Esta Administración no quiere cumplir con los procesos correctos; simplemente quiere colocar a sus allegados para llevar a cabo una agenda política corrupta", denunció en un comunicado.

La destitución de Rogoff marca un nuevo punto de tensión en las relaciones entre el poder judicial y el poder ejecutivo.