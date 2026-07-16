Hombre mata a tiros a su sobrina tras una disputa por una herencia en El Bronx

Las autoridades policiales de Nueva York arrestaron la noche del miércoles 15 de julio a un hombre de Mount Vernon señalado como el responsable de asesinar a su sobrina en una calle de El Bronx, en medio de una disputa por una casa heredada.

De acuerdo con un reporte del New York Post, Michael Foster, de 58 años, presuntamente disparó en varias ocasiones contra Julia Anderson, de 39 años, la noche del lunes en el barrio de Wakefield.

La policía respondió a una llamada que alertaba sobre un tiroteo en Murdock Avenue, donde encontró a la mujer con varios impactos de bala. La víctima fue trasladada de urgencia al Centro Médico Jacobi, donde posteriormente falleció.

Según informó The Post, una disputa por una casa heredada habría sido el motivo por el que el hombre disparó contra su sobrina. Ambos vivían en la misma residencia en Mount Vernon, señaló el medio.

El hombre fue acusado de asesinato, homicidio involuntario y 10 cargos de posesión ilegal de armas. Hasta la mañana de este jueves permanecía a la espera de su comparecencia ante el Tribunal Penal de El Bronx.

Allanan la casa familiar

A última hora del miércoles, la Unidad de Investigación Criminal del Departamento de Policía de Nueva York allanó la vivienda ubicada en Bell Avenue, en el suburbio del condado de Westchester, vinculada tanto a la víctima como al presunto agresor.

De acuerdo con el medio, se observó a los agentes sacar bolsas de papel con lo que se presume eran evidencias. Además, tomaron fotografías y examinaron una caja para armas junto a la vivienda, rodeada de vegetación.