Inundaciones repentinas en Texas provocan evacuaciones y dejan al menos una persona muerta

Un helicóptero sobrevuela el río Guadalupe mientras las inundaciones azotan la zona el jueves 16 de julio de 2026 en Kerrville, Texas. ( FUENTE EXTERNA )

Las repentinas inundaciones que afectan al estado de Texas provocaron evacuaciones y rescates este jueves y dejaron al menos una persona fallecida en la misma zona donde el año pasado murieron más de 100 personas por el desbordamiento del río Guadalupe.

"Me han informado de que se ha producido un fallecimiento durante la noche", declaró el gobernador de Texas, Greg Abbott en una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Austin, sin especificar la identidad.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió a primera hora del jueves una alerta de inundación "grave y mortal" para más de 45,000 personas en la región central del estado de Texas, donde las devastadoras lluvias torrenciales del pasado julio dejaron más de 130 muertos, incluyendo 25 niñas y dos monitores en un campamento de verano.

Acciones de emergencia

Según detalló el gobernador, la persona fallecida no estaba acampando, pero se desconoce más información hasta el momento.

El mandatario texano explicó que el estado tiene desplegados más de 1,300 efectivos en las operaciones de emergencia y que esos equipos han llevado a cabo más de 70 rescates desde que comenzaron las crecidas.

"Estamos trabajando en otras posibles evacuaciones de dos maneras distintas. Por un lado, se llevarían a cabo evacuaciones de personas atrapadas en sus viviendas. Por otro, podría haber evacuaciones en instalaciones de mayor tamaño", prosiguió.

Contexto histórico

Según pronosticó, las tormentas pueden dejar acumulados niveles de lluvia muy superiores a los del año pasado.

El 4 de julio de 2025, el desbordamiento del río Guadalupe en la región central de Texas sorprendió a campamentos de verano y comunidades cercanas, arrastrando cabañas, vehículos y equipos, en uno de los episodios más mortales de inundaciones recientes en el estado.